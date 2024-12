Cameroun: Les condoléances de la diaspora combattante camerounaise de belgique à la famille de Koko Ateba

La mort vient de nous arracher une digne femme exemplaire. Koko Ateba, femme de culture, artiste émérite qui a su distiller son art et son savoir-être au sein de plusieurs sociétés africaines et d'Europe.

Monument d'histoire musicale et auteur de nombreux titres, Flavienne Koko Ateba a passé l'arme à gauche à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie qui la rongeait depuis plus d'un an.

Malheureusement méconnue de la jeunesse d'aujourd'hui. Pourtant, elle fut une icône éclatante du Cameroun des années 80. Elle a composé, entre autres, Frou-Frou, une chanson qui servait de générique d'émissions télévisées françaises. On pouvait voir en elle une sorte de Nana Mouskouri camerounaise, enveloppée d'une aura de douceur et de mystère. Son titre Taxi, véritable est un hymne des âmes errantes.

Koko Ateba ne se contentait pas d'être une chanteuse ; elle était une conteuse d'émotions, une étoile scintillante dans l'univers artistique camerounais et européen. Eloignée des scandales et des excès, elle se distinguait par son élégance naturelle et sa discrétion.

Elle laisse à son actif les plus belles pages de l'histoire musicale et surtout son combat pour l'instauration de la démocratie dans notre société camerounaise.

Koko a été dès les premières heures parmi les diasporiens qui réclamaient la restitution du bébé volé de Vanessa Tchatchou au Cameroun ( Voir photo en dessous, 3ième de la gauche à la droite, sac à main de couleur rouge en main)) .

Elle a été à nos côtés à Genève, en France et en Belgique pour contribuer à rétablir la vérité sur cette injustice de la jeune mère Vanessa Tchatchou, qui avait vu son enfant disparaître d'une couveuse à l'hôpital Gyneco Obstétrique de Ngousso à Yaoundé, capitale politique du Cameroun

L'artiste, à travers son art a marqué une génération de Camerounais. Femme de société et d'engagement, elle a chanté les espoirs et les douleurs d'un peuple, dans un mélange langoureux d'anglais et de français. Aujourd'hui, son souvenir demeure, empreint de mélancolie et de beauté, comme une étoile filante qui a traversé les cieux pour illuminer les âmes, ne serait-ce qu'un instant.

Les asbl CEBAPH,Code, Action Solidaire Internationale, Asma,Mouvement de Février 2008 au Cameroun, Fondation Moumié se joignent à sa famille nucléaire, celle des artistes Camerounais et ses proches pour leur adresser ce message de douleur et de compassion.

Flavienne Koko Ateba, que la terre de nos ancêtres te soit légère.

Fait à Bruxelles le 14/12/2024

- Hugues SEUMO pour le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine),

- Ophilia BIH, pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Janvier Kingue pour la Fondation MOUMIE,

- Fabrice Nyambe pour Action Solidaire Pour Marafa (ASMA),

- Gisèle Emegue pour ASI (Action Solidaire Internationale)

- Christian Kwongang pour le Mouvement de février 2008 au Cameroun