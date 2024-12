Dans un monde économique africain en constante évolution, où la sécurité des transactions économiques et financières est primordiale, « Droit et pratique du crédit et des garanties bancaires dans l'espace OHADA » se positionne comme une référence incontournable, explique-t-on dans un commentaire sur ce livre de Ibrahima Ndiaye.

Le texte qu'on peut lire sur le site internet de l'Ohada souligne que cet ouvrage, à la fois actuel et pertinent, en offrant une analyse détaillée des mécanismes de crédit et des garanties dans l'espace Ohada, un sujet crucial pour les professionnels du secteur, participe à l'harmonisation souhaitée.

Dans le livre, l'auteur dit parler principalement des crédits et des garanties, soulignant que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour lui, les garanties sont indispensables à l'obtention de crédits pour les opérateurs économiques.

Car, explique-t-il, en marge de la cérémonie de présentation et de dédicaces tenue le vendredi, 13 décembre 2024 à Dakar, « si vous n'avez pas de garantie, vous n'aurez pas assez de crédits pour développer votre activité économique. Sinon, dit-il, ce sont de petits crédits qu'on a avec la microfinance sur la foi d'une parole donnée, de remplissage de formulaires etc. Mais, pour lui, ce n'est pas cela qui va permettre à l'économie sénégalaise de se développer.

Il est d'avis que l'économie sénégalaise a besoin d'investissements lourds qui exigent des garanties réelles. Mais, il confie qu'avoir ces garanties réelles pose problème parce qu'une petite proportion de terres au Sénégal fait l'objet d'immatriculation d'un titre foncier.

Ibrahima Ndiaye soutient dans la foulée que c'est bien d'avoir des garanties, mais le plus important, selon lui, c'est de « formaliser ces garanties » comme le veut l'Acte uniforme de l'Ohada sur les sûretés.

Sur un plan macro-économique, il dit que la banque est le coeur de l'économie. Elle « intermédie » entre ceux qui ont de l'argent à placer et ceux qui ont besoin d'emprunter de l'argent. M. Ndiaye explique que comme la banque prête de l'argent qui ne lui appartient pas, il est fondamental qu'elle puisse le récupérer et le rendre aux déposants.

Et au-delà des mécanismes d'analyse financière qui lui permette de connaitre la solvabilité, la capacité de remboursement du client etc, la banque est obligée de pondérer le risque par le mécanisme des garanties.

Par ailleurs, après 39 ans d'expériences à la Banque centrale des Etats de l'Ouest (Bceao), Ahmadou Al Aminou Lo, étant parmi « ceux qui militent pour la gestion des connaissances » a remercié Ibrahima Ndiaye d'avoir écrit ce livre.

« Comment arriver à sauvegarder les connaissances que nous avons gagnées dans nos professions respectives ? », s'est interrogé M. Lo. Disant « bravo » à Ibrahima Ndiaye qui a écrit ce livre, participant ainsi à la sauvegarde des connaissances.

Il a souligné, dans la préface du livre, que « les explications détaillées sur les différents aspects de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sûretés offrent des informations structurées pour une bonne maîtrise des types, de l'organisation et de la formalisation des sûretés. Ce dernier aspect mérite d'être salué par l'effort de l'auteur consistant à proposer également des compléments aux modèles d'actes contenus dans la Guide du RCCM pour garantir la protection réciproque des droits des parties ».

Il a soutenu que la question liée au financement de l'économie, on ne peut pas la régler si on ne règle pas les problèmes relatifs aux sûretés, aux garanties. A l'en croire, la part du secteur agricole dans le financement des banques est de 3% alors que c'est 40% de la population, faute de garanties.

Pour sa part, Pr Abdoulaye Sakho a souligné qu'aujourd'hui les créanciers et les banques cherchent à savoir comment faire pour que les garanties soient efficaces. Il souligne que cela est la préoccupation la plus essentielle et que l'on retrouve dans le livre de Ibrahima Ndiaye.

Dans son livre, Ibrahima Ndiaye parle des éléments essentiels dans les relations banques/clients notamment avec les formulaires de convention d'autorisation de découvert, conventions de prêts commerçant, de prêts de véhicule, les garanties entre autres.