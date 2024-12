Madagascar: Golf/Championnat de Madagascar - Kim Do Woo et Ony Marchand sacrés champions

Kim Do Woo dans la catégorie pro et Ony Marchand en première série dame triomphent au championnat de Madagascar de golf à l'issue de trois jours de compétitions à Andakana.

Une surprise dans la catégorie pro masculine et une logique respectée en première série dame. Le championnat de Madagascar de Golf, qui a pris fin samedi sur le green du Golf Club du Rova à Andakana, a rendu son verdict. Kim Do Woo dans la catégorie pro et Ony Marchand en première série dame sont sacrés champions de Madagascar 2024 après trois jours de compétition intense à Andakana.

Depuis le début du championnat jusqu'au dernier coup de samedi, le constat qui revenait fréquemment sur les lèvres des spectateurs, venus en nombre, était que « l'élève avait surpassé le maître ». Cette réflexion résume la situation dans laquelle Kim Do Woo, l'élève de Maverick Faber, a dominé non seulement son mentor, mais également tous les professionnels plus expérimentés que lui. La supériorité de Kim Do Woo s'est rapidement imposée dès les premières et deuxièmes journées de compétition. La troisième journée n'a fait que confirmer sa domination. Il a signé une carte impressionnante de 135 (70-65-71).

À chaque « drive », Kim Do Woo a bien placé sa balle par rapport à ses adversaires. Surtout dans le sprint final de la troisième journée, au dernier trou, Kim Do Woo a placé sa balle à moins de 2 mètres du dernier trou. Sans trembler, il l'a réussi avec de longs applaudissements et des cris de joie des spectateurs en hommage au nouveau champion de Madagascar dans la catégorie pro.

Bon signe

Faber Maverick, avec une carte de 141 (71-70-71), a remporté le titre de vice-champion de Madagascar. La troisième place est revenue à Johary Raveloson, le directeur technique national de la fédération malgache de golf, avec un score de 143 (69-74-71). Jean Baptiste Ramarozatovo, le champion de Madagascar 2022, avec un total de 149 (79-70-75), n'a pas pu améliorer son classement en restant à la cinquième place.

Johary Raveloson, le directeur technique national de la Fédération Malgache de Golf, a donné son avis sur le championnat national : « En voyant les jeunes bien exprimer leur talent, c'est prometteur pour l'avenir du golf malgache. Le public est venu nombreux et c'est déjà un bon signe pour le golf malgache ».

Dans la catégorie amateur dame première série, Ony Marchand a montré son aisance et sa connaissance du circuit. Avec une carte de 233 (79-78-76), elle a dominé sans aucune contestation le sacre national devant la Coréenne Maria Kim, avec un cumul de 244 (85-80-79). La troisième place est revenue à Christiane Ravon avec son total de 273 (86-96-91).

Matteo Douessy, dans la catégorie amateur première série homme, a remporté le titre de champion de Madagascar avec une carte de 217 (71-76-72). Djawad Hiridjee, avec un total de 228 (71-82-75), est vice-champion de Madagascar devant le troisième Mattéo Rakotofiringa, avec un cumul de 241 (77-89-75).

Mots croisés

Ony Marchand, championne de Madagascar :« Le championnat a été une grande bataille. On a passé un super moment et Maria s'est bien battue. Mais il fallait une gagnante et voilà. »

Maria Kim, deuxième :« C'est la première fois que j'ai joué sur le green à Madagascar. C'était un beau match, le green est impeccable. »

Faber Maverick :« C'est cool de voir mon élève gagner le titre national. J'ai été très content pour lui. » Kim Do Woo : « J'ai joué au golf depuis l'âge de 13 ans. Le niveau a été très bon et je suis ravi de mon titre. »Donné Raherinjatovo