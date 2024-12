Madagascar: Réforme - Synergie des acteurs pour une éducation de qualité

Un pour tous, tous pour un. Tous les acteurs de l'éducation à Madagascar collaborent pour maximiser leur efficacité dans l'amélioration de ce secteur. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les partenaires techniques et financiers, les syndicats et regroupements d'enseignants, les établissements privés, les associations des parents d'élèves, les représentants des apprenants, les organisations de la société civile, nationales et internationales, les participants issus des autres départements ministériels, ainsi que la Cellule de coordination sectorielle (CELCO) ont « travaillé ensemble pour renforcer les efforts en faveur d'une éducation inclusive et de qualité ».

« Il s'agit d'une étape clé pour assurer une gestion transparente et efficace des ressources allouées au secteur éducatif mais, également, une opportunité pour renforcer la synergie entre les différents acteurs », selon un communiqué de presse sur la revue de suivi du plan sectoriel de l'éducation pour la période de 2018 à 2023, la semaine dernière.

À Madagascar, la qualité de l'éducation se détériore, selon les sonnettes d'alarme des partenaires. L'important abandon scolaire (ndlr : seulement 48 % des élèves du primaire sont arrivés au niveau collège l'année scolaire précédente, selon le ministère de l'Éducation nationale), le taux d'analphabétisme élevé (21 % des personnes sont sans instruction à Madagascar et 48,8 % ont le niveau primaire selon le troisième Recensement général de la population et de l'habitation, RGPH-3), le fort taux de chômage (ndlr : le taux de chômage était d'environ 6,6 % en 2022, selon l'Institut national des statistiques (Instat), et les jeunes de 15 à 30 ans représentaient 70 % des chômeurs selon l'Organisation internationale du travail) en témoignent. Dans ce contexte, une collaboration étroite entre les acteurs du secteur éducatif est essentielle pour inverser cette tendance.

Ces acteurs du secteur éducatif se réuniront lors de l'atelier de revue de suivi des performances sectorielle de l'éducation, session 2024, qui se tiendra les 19 et 20 décembre à l'Asia and Africa Hotel à Ivato. Ce sera l'occasion de faire le point sur les réalisations de la période de 2018 à 2023 en matière d'éducation, d'identifier les défis rencontrés et de définir les priorités pour l'année à venir.

Le dialogue sectoriel inclusif impliquant toutes les parties prenantes de l'éducation offre une opportunité précieuse pour dresser un bilan partagé de la situation du secteur, évaluer les avancées et identifier les défis. Il permettra également de prendre des décisions stratégiques concernant l'élaboration éventuelle d'un nouveau plan de développement du secteur éducatif, la mise en oeuvre de la Loi d'orientation générale du système éducatif à Madagascar (LOSEM) 2022, et le déploiement du programme System Transformation Grant (STG).