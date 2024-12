Madagascar: Fédération sport boules malgache - Vers la professionnalisation des élites

Les participants et ceux ayant suivi sur place ou à travers la retransmission en direct du championnat du monde de Dijon se disent séduits et saluent le niveau technique des Malgaches. De plus, « Madagascar a éliminé l'équipe de France à domicile en demi-finale, ce qui a été un exploit de plus, malgré toutes sortes de pressions », souligne le président de la fédération sport boules malgache, Adrien Julio Edouard Andrianirina.

La fédération optera pour une nouvelle méthode de travail, surtout dans les relations internationales, pour la prochaine saison 2025. « Il est temps de procéder à la professionnalisation des joueurs. Nous allons envoyer nos meilleurs joueurs évoluer à l'étranger. Nous allons les accompagner dans toutes les démarches administratives », a déclaré le patron de l'instance nationale.

Ces joueurs évolueront et participeront aux championnats et tournois internationaux à l'étranger. La fédération considère cette reconnaissance des pays étrangers en Europe et en Afrique comme une victoire de la pétanque malgache. Cette opportunité sera réservée aux joueurs locaux. La fédération entamera prochainement les pourparlers avec la fédération internationale afin de déterminer les démarches et procédures à suivre dans la réalisation du projet. « Le projet consiste à accompagner les élites du pays dans la transition vers l'évolution sur la scène internationale pendant une période bien déterminée», explique Adrien Edouard Andrianirina. Plusieurs fédérations en Europe et en Afrique se sont déjà manifestées durant le mondial de pétanque à Dijon.