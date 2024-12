Madagascar: Les examens du baccalauréat discutés

La réunion tenue à Toamasina, qui s'est appuyée sur l'évaluation du baccalauréat de l'année scolaire précédente, vise à améliorer les préparatifs et à garantir le bon déroulement de l'examen pour la session 2025.

Évaluation. Dans le but d'optimiser les préparatifs pour les examens du baccalauréat de la session 2025, une réunion d'évaluation de l'examen précédent s'est tenue samedi dernier à Toamasina. Il s'agissait d'une rencontre annuelle consacrée à l'analyse du déroulement de l'examen. Plusieurs acteurs clés étaient présents, incluant ceux directement impliqués dans les préparatifs et le bon déroulement de l'examen. Cette réunion a permis de formuler des solutions concrètes pour améliorer les futurs examens et garantir des préparatifs de qualité.

«Dans cette initiative, chaque acteur concerné devrait prendre sa part de responsabilité, car un seul faux pas présente de lourdes conséquences pour l'État,» avance le professeur Loulla Chaminah, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de son intervention à la réunion tenue à Toamasina. De ce fait, elle sera stricte et ne tolérera plus les incidents pouvant se produire durant les examens.

Dernièrement, plusieurs incidents ont marqué les examens officiels, notamment des tentatives de fraude et la vente de sujets sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir de nouvelles fuites de sujets lors des épreuves du baccalauréat, des mesures seront mises en place. Ces initiatives seront appliquées dès la prochaine session de l'examen.

Affaire d'État

Toutefois, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres) ne travaille pas seul à la préparation et à l'organisation de l'examen du baccalauréat. L'État et le gouvernement malgache collaborent étroitement pour garantir le bon déroulement de cet examen, soulignant ainsi son importance capitale pour le pays. L'examen du baccalauréat est devenu une véritable affaire d'État, notamment après les fuites de sujets en 2019 et 2023, événements qui ont perturbé le bon déroulement de l'examen.

Lors de cette réunion d'évaluation, plusieurs aspects ont été abordés, notamment les volets financier, technique, informatique et la protection des épreuves. Le ministère en charge met en place diverses initiatives visant à assurer la sécurité des sujets et la transparence du processus. Espérons que les nouvelles mesures à adopter garantiront la sécurité des sujets et le bon déroulement des épreuves lors de cette prochaine session.