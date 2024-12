Madagascar: Karting/Grand prix Motul - Mboara Razafindratsimba remporte le titre national

La sixième et dernière manche du championnat de Madagascar de Karting, également appelée « 3e Grand Prix Motul », s'est déroulée sur le circuit de Serana Racing Kart (SRK) d'Imerintsiatosika et a clôturé les courses de Karting et les activités de la Fédération malgache de sports automobiles pour l'année 2024. Le décor et les ambiances ont été à la hauteur de l'événement, et la fédération n'a pas lésiné sur les moyens en offrant de beaux spectacles, décorations et « Grid girls » lors des deux journées de compétition.

Dans la catégorie Élite, il n'y a plus de suspense, car Mboara Razafindratsimba, qui a déjà creusé un gros écart en points, n'a besoin que d'arriver au moins quatrième pour assurer son titre national. Malgré un petit problème en première manche, la suite de la compétition n'a été qu'une belle démonstration de son savoir-faire en pilotage.

Mboara Razafindratsimba a remporté le titre de champion de Madagascar 2024, suivi par David Rabary, vice-champion de Madagascar, et Thimothée, qui, malgré sa non-participation à la dernière manche, a remporté la troisième place.

Une consécration

Dès l'essai chrono, Mboara Razafindratsimba s'est montré intraitable avec un meilleur temps de 1.23.989 pour un temps total de 8.16.369 sur les quatre tours. David Rabary a réalisé le troisième meilleur temps en essai chrono avec un temps de 1.25.081.

En finale, déjà sûr de son premier sacre pour le championnat de Madagascar, Mboara Razafindratsimba n'a pas trop forcé pour courir les douze tours de la finale. Il a terminé troisième avec un temps de 19.06.674, derrière David Rabary (19.01.447), qui a franchi en premier la ligne d'arrivée, suivi par Juan (19.03.167). Dans la catégorie élite féminine, Ravaka Ramanantoanina a remporté la victoire. Elle a bouclé les douze tours de la finale en 19.08.675 avec son meilleur tour de piste en 1.26.073.

Dans la catégorie junior, David Ivan Andrianjafy a remporté le titre de champion de Madagascar. Il a bouclé les neuf tours de piste en 14.43.034, tandis que dans la catégorie minime, Mathéo Rajomarison est sacré champion de Madagascar. « La fédération a rempli sa mission cette année. Pour la saison prochaine, on essaiera de faire mieux, car l'amour du public pour les sports automobiles revient en force », confie Robbi Rahatina, président de la FMMSAM.

Quant à Mboara Razafindratsimba, le nouveau champion de Madagascar de karting, il n'a pas caché sa joie : « La victoire a été prévisible, car durant toute l'année, j'ai réussi à mener largement au classement en points. Remporter le titre national est la consécration de tous les efforts fournis pendant toute l'année ».