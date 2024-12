Afrique: CHAN/Amical - Les Barea arrachent une troisième victoire

Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont défait Elgeco Plus en match amical, samedi soir sur le terrain annexe Barea à Mahamasina, dans le cadre de leur préparation pour le Chan.

Trois victoires en autant de matchs. Les Barea, en vue de la double confrontation face à l'Eswatini pour le compte du deuxième tour des qualifications à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations, ont joué leur troisième match de préparation, le premier en nocturne samedi soir sur le terrain annexe à Mahamasina. Pour permettre à tous les joueurs de participer, le match s'est joué en trois reprises de 40 minutes. C'était surtout une occasion pour les joueurs de s'habituer à des matchs sous les projecteurs, car le match aller contre l'Eswatini est programmé à 20 h en Afrique du Sud, le samedi 21 décembre.

Les hommes de Romuald Rakotondrabe se sont imposés 3 à 2 contre Elgeco Plus. Les Barea ont mené 2 à 0 au terme de la première période, buts inscrits par le latéral droit de Fosa Juniors FC, Nicolas, sur coup franc au ras du sol, et par l'attaquant du CFFA, Christiano. L'équipe du By-Pass a réduit l'écart en seconde période grâce au but marqué par l'ancien Barea Onja. Au retour des vestiaires, la sélection nationale a creusé l'écart en début de la troisième période et a marqué leur troisième but, exploit d'Armando du Disciples FC. Elgeco a par la suite réagi et a dominé la situation. Le même Onja s'est offert un doublé.

Incertain

« Le niveau est plus élevé comparé aux deux matchs amicaux face à des équipes en D1 régionale. Elgeco Plus a résisté. Les deux buts sont le fruit de notre travail à l'entraînement. Mais nous avons encaissé deux buts en raison d'un manque d'inattention et de concentration, et l'adversaire a su en profiter », explique le coach Rôrô.

Le groupe se focalise sur la stratégie tactique de jeu pour cette dernière semaine de préparation. Quelques points, dont la finition, restent encore à améliorer. Beaucoup de ratages ont été constatés, car au moins trois tirs dans la surface n'ont pas trouvé le cadre. Les Barea ont déjà joué deux matchs amicaux le week-end d'avant et ont arraché respectivement deux victoires contre la sélection d'Amoron'i Mania (7-1) et celle de Vakinankaratra (1-0), toutes des clubs en D1 régionale. La délégation s'envolera pour l'Afrique du Sud demain. Le match amical de préparation contre l'Angola, prévu en Afrique du Sud deux ou trois jours avant le match contre l'Eswatini, est incertain et reste encore à confirmer.

« Les deux fédérations concernées ont déjà finalisé les négociations, mais dernièrement, l'équipe angolaise pourrait ne pas finalement venir en raison de la tenue d'une élection chez eux », a mentionné le coach Rôrô. Ce match contre l'Eswatini est crucial. « Nous n'avons pas d'autre choix, il faut assurer les deux matchs contre l'Eswatini pour pouvoir valider le ticket pour la deuxième participation à la phase finale du Chan », réitère le technicien.