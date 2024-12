Madagascar: CCI Ivato - Standing ovation pour Anisha Jo

Le concert d'Anisha Jo au CCI Ivato, hier, a été un véritable triomphe. Devant un public conquis, l'artiste a offert une performance d'une qualité exceptionnelle, alliant puissance vocale, émotion et professionnalisme.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Hier, au CCI Ivato, Anisha Jo a offert au public un premier concert exceptionnel, dépassant toutes les attentes. D'une qualité remarquable, sa prestation a fait l'unanimité. Tout, de la performance vocale à la mise en scène, en passant par les tenues et l'organisation technique, a été parfaitement maîtrisé. Le concert, prévu à 15 heures, a débuté à 15h 36. L'attente n'a fait qu'augmenter l'enthousiasme du public, qui a salué la scène d'un tonnerre d'applaudissements.

À l'entrée d'Anisha Jo, les lumières se sont tamisées, et un silence presque magique s'est installé, juste avant qu'une voix chaleureuse ne s'élève : "Bonsoir Madagascar !". Ce simple mot a suffi à déclencher une standing ovation et un cri de joie général. Vêtue d'une robe blanche élégante et les cheveux bouclés, l'artiste a débuté son concert avec une interprétation poignante du classique "Je suis malade" de Serge Lama. Dès les premières notes, la magie opérait. Anisha Jo a ensuite enchaîné avec des morceaux de son premier album, « Lumière », dont "Pas Loin", "Telle me", "Accorde-moi un temps", et "Ma lettre". Chaque chanson, chaque parole, résonnait profondément dans le coeur du public.

Émotion et énergie

Le public a été particulièrement enthousiasmé par ses reprises des légendaires "Natural Woman" d'Aretha Franklin et "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston, où tout le CCI Ivato s'est levé pour danser en rythme avec la star. L'émotion et l'énergie de la scène étaient palpables. Mais c'est la deuxième partie du concert qui a véritablement électrisé la foule. Anisha Jo, vêtue d'une robe aux couleurs du drapeau malgache, a interprété "Irery", un morceau en malgache où elle exprime son amour profond pour Madagascar. Une touche de tradition, avec des styles de Vako-drazana, a ajouté une dimension culturelle supplémentaire à cette performance déjà riche en émotion. Le moment surprise du concert est survenu lorsqu'Anisha Jo a invité son artiste malgache préféré, Farakely, à la rejoindre sur scène pour interpréter ensemble "Ento Aho".

Cette collaboration inattendue a fait fondre le coeur du public, qui a applaudi avec ferveur. Les émotions ont continué à s'intensifier avec les reprises de "Ry Foko" de Bodo, un moment particulièrement touchant où des larmes ont coulé sur le visage d'Anisha Jo. La complicité entre l'artiste et son public était palpable, créant une atmosphère chaleureuse et intime. La troisième partie du concert a réservé encore plus de surprises. Anisha Jo a invité le groupe Reko à monter sur scène pour un duo explosif avec Fy Rasolofoniaina sur le titre "Very". L'énergie était à son comble, et le public, debout, n'a pas cessé d'applaudir. Un public conquis, toutefois bémol, les tananariviens ne se sont pas déplacés en masse.

Ce concert, à la fois émouvant et plein de surprises, a prouvé qu'Anisha Jo est bien plus qu'une star de la Star Academy : elle est une artiste complète, généreuse et passionnée.