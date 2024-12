Algérie: Université d'Oran 2 - L'importance de l'innovation et de l'entrepreneuriat chez les universitaires mise en avant

Oran — L'importance pour les étudiants de s'orienter vers l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des compétences individuelles, techniques et professionnelles pour la création des start-up et des micro-entreprises, afin de participer au développement local, a été mise en avant, dimanche lors d'une rencontre organisée à l'Université d'Oran 2 "Ahmed Benahmed".

Les participants à la deuxième édition de la manifestation "Vers l'horizon professionnel", initiée par le Laboratoire d'ingénierie pour le développement durable et l'insertion sociale relevant de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'Université d'Oran 2, ont unanimement insisté sur la nécessité de se tourner vers l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises pour faire de l'université un moteur de développement.

Il a également souligné que les étudiants doivent prendre l'initiative pour devenir "une force pour l'Algérie, grâce à leur conscience, leur engagement patriotique, leurs capacités créatives et leurs réussites dans l'acquisition du savoir et la maîtrise des technologies modernes"

Pour sa part, Zoubida Ouyahia, organisatrice de cet événement placé sous le thème "Témoignages inspirants de nos diplômés pour un bon départ dans le monde du travail", a affirmé que "l'université ne devrait pas se limiter à former des diplômés pour occuper des postes d'emploi, mais devrait également encourager la formation de porteurs d'idées et de projets innovants capables de créer de la richesse, des emplois et de contribuer au développement".

Lors de cette rencontre, les participants ont écouté des témoignages de "success-stories" d'anciens diplômés de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, devenus, aujourd'hui, responsables ou gestionnaires de grandes entreprises économiques et hôtelières à Oran.

Ces derniers ont mis en avant l'importance pour les étudiants de définir des objectifs à court et à long termes, de s'armer de connaissances et des outils nécessaires et de se former, tout en apprenant les bases de la communication, "un facteur essentiel de réussite", ont-ils soutenu.