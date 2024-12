Afrique: La rencontre inédite entre la presse et les CAF Legends au Palais des Congrès de Marrakech

À la veille des CAF Awards 2024, le Palais des Congrès de Marrakech a vibré au rythme des échanges passionnés entre six légendes du football africain et cinquante journalistes triés sur le volet.

Une rencontre au sommet

À la veille des CAF Awards 2024, le Palais des Congrès de Marrakech a vibré au rythme des échanges passionnés entre six légendes du football africain et cinquante journalistes triés sur le volet. Cet événement inédit a permis à la presse de poser des questions à des figures emblématiques comme Radhi Jaidi (Tunisie), Mohamed Zidan (Égypte), Victor Wanyama (Kenya), Portia Modise (Afrique du Sud), Alberta Sackey (Ghana) Obafemi Martins (Nigeria) et Naby Keita (Guinée). Pendant plusieurs heures, les échanges ont tourné autour des remises de prix, de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, et de l'évolution du football féminin en Afrique.

Sous les lustres étincelants du Palais des Congrès, les journalistes ont trouvé une plateforme idéale pour recueillir les réflexions de ces icônes du sport africain. Radhi Jaidi, ancien capitaine de la Tunisie et vainqueur de la CAN 2004, a entamé la discussion en soulignant l'importance des CAF Awards : "Ces prix sont plus qu'une reconnaissance individuelle, ils représentent une source de motivation pour les joueurs africains, qu'ils évoluent sur le continent ou ailleurs. Ils nous rappellent à quel point le talent africain est exceptionnel."

Mohamed Zidan, double champion d'Afrique avec l'Égypte (2008 et 2010), a abondé dans ce sens en insistant sur la nécessité de maintenir l'élan : "Les CAF Awards célèbrent notre héritage, mais ils doivent aussi inspirer les générations futures. Chaque trophée remis est une preuve que le travail acharné paie."

La CAN 2023 en Côte d'Ivoire : un succès retentissant

Parmi les thèmes abordés, la dernière CAN en Côte d'Ivoire a suscité de vifs échanges. Victor Wanyama, l'une des voix les plus respectées du football kényan, s'est montré impressionné par l'organisation du tournoi : "La Côte d'Ivoire a montré au monde entier que l'Afrique peut organiser des événements de classe mondiale. Les stades étaient pleins, et l'atmosphère était incroyable. Cela motive toutes les équipes africaines à se surpasser."

Pour Mohamed Zidan, la compétition a été le théâtre de grandes surprises, notamment grâce à l'émergence de nouvelles nations compétitives : "Ce qui rend la CAN unique, c'est son imprévisibilité. Chaque match est une bataille, et cela reflète l'esprit combatif du football africain."

Radhi Jaidi, en tant qu'ancien défenseur, a également tenu à souligner l'évolution tactique des équipes africaines : "J'ai remarqué une grande maturité dans les approches défensives. Les entraîneurs africains adoptent de plus en plus des stratégies modernes, et cela se voit sur le terrain."

Le football féminin en pleine ascension

Un autre point fort des discussions a été l'essor du football féminin en Afrique, un sujet particulièrement cher à Portia Modise et Alberta Sackey, véritables pionnières dans ce domaine. Modise, l'une des premières joueuses africaines à marquer plus de 100 buts en sélection, a exprimé son optimisme : "Nous avons parcouru un long chemin, mais ce n'est que le début. Les filles qui jouent aujourd'hui ont beaucoup plus d'opportunités qu'à mon époque. C'est une grande victoire pour nous toutes."

Alberta Sackey, ancienne joueuse ghanéenne et Joueuse africaine de l'année 2002, a toutefois appelé à un soutien accru : "Nous avons besoin de plus d'investissements, pas seulement pour organiser des tournois, mais aussi pour construire des infrastructures qui permettront aux jeunes filles de s'épanouir."

Les deux légendes ont également salué l'inclusion du football féminin dans des événements prestigieux comme les CAF Awards. Pour Modise : "Voir des joueuses célébrées aux côtés des meilleurs joueurs masculins montre que le football féminin a sa place au sommet."

Un héritage à transmettre

Au-delà des sujets abordés, l'événement a révélé un engagement commun de la part des légendes : transmettre leur savoir aux jeunes générations. Obafemi Martins, connu pour ses buts spectaculaires et ses célébrations acrobatiques, a insisté sur l'importance du rôle des modèles dans le football africain : "Les jeunes joueurs regardent ce que nous avons accompli, mais c'est à nous de leur montrer comment y parvenir. Être une légende, c'est aussi être un mentor." Victor Wanyama a renchéri en mettant en avant l'impact social du football : "Ce que nous faisons hors du terrain est tout aussi important. Investir dans les communautés et soutenir les jeunes, c'est ainsi que nous construisons l'avenir du football africain."

De son côté, le capitaine de la Guinée, Naby Keïta, s'est déclaré heureux de voir émerger une nouvelle génération de joueurs africains talentueux et explosifs, tout en soulignant leur fierté de représenter le continent :

"Quand je vois des joueurs comme Brahim Diaz, Serhou Guirassy ou encore Ademola Lookman, qui avaient la possibilité de jouer pour des sélections européennes mais ont choisi l'Afrique, cela me touche profondément. Je suis convaincu que d'autres suivront cet exemple, pour le bien du développement du football en Afrique."

Une anticipation des CAF Awards

Cette session d'échanges a été un avant-goût parfait de ce que réservent les CAF Awards 2024. En rassemblant des figures légendaires et des journalistes passionnés, elle a mis en lumière la richesse du football africain et son potentiel inexploité.

Les discussions se sont achevées sur une note positive, avec un message unanime : l'Afrique a les ressources, le talent et l'histoire nécessaires pour continuer à briller sur la scène mondiale. Les CAF Legends, par leur présence et leurs réflexions, ont rappelé que le football est plus qu'un jeu : c'est une source d'inspiration et de fierté pour tout un continent.