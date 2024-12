Algérie: Tamanrasset - Ouverture du 13e Festival national de la musique et de la chanson amazighes

Tamanrasset — Le coup d'envoi de la 13e édition du Festival national de la musique et de la chanson amazighes a été donné, samedi à Tamanrasset, dans une belle ambiance artistique.

La cérémonie d'ouverture officielle de cet événement musical, qui s'est déroulée au niveau de la Place du 1er Novembre au centre-ville de la capitale de l'Ahaggar, a été marquée par le défilé des troupes participantes venues des wilayas de Bejaïa, Ghardaïa, Illizi et Tamanrasset, et des danses exécutées par des artistes au rythme de la musique targuie sur fond de Baroud et de Karkabou.

A cette occasion, dans une allocution au nom du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, le directeur de l'Opéra d'Alger, Abdelkader Bouazzara, a précisé que cet événement culturel était une tradition authentique faisant partie intégrante de l'identité nationale et une initiative contribuant au renforcement de l'appartenance à la patrie, à la préservation de la mémoire du peuple et à l'approfondissement de l'unité nationale.

Pour sa part, le wali de Tamanrasset, Mohamed Boudraâ, a indiqué que cette édition, placée sous le slogan "Notre patrimoine nous unit et notre chant nous rassemble", se voulait un espace de rencontre des différentes genres musicaux et artistiques amazighs grâce à la participation de troupes venant de différentes wilayas du pays.

Cette édition sera marquée par l'organisation de deux Journées d'étude, dont une consacrée à la valorisation du patrimoine culturel amazigh et l'autre dédiée à la cause palestinienne, qui seront animées par des professeurs et des spécialistes.

Des concerts et des soirées musicales seront animées sur la Place du 1er Novembre par les troupes participantes.

Des concours entre les troupes sont également au programme.

Le Festival national de la musique et de la chanson amazighes vise à protéger le patrimoine musical national, à découvrir de nouveaux talents et à contribuer à la promotion de la chanson amazighe, selon son commissaire, Zoukani Mohamed.