Afrique: CAF Awards - Le Maroc, destination privilégiée des grands événements sportifs

Rabat — Le Royaume du Maroc s'est érigé, depuis des années, en destination de choix pour accueillir les grands événements et compétitions sportifs, africains en l'occurrence.

En effet, la cérémonie des CAF Awards-2024, qui aura lieu lundi à Marrakech, témoigne, une fois de plus, de la confiance inébranlable placée en le Royaume par les instances sportives internationales.

A plusieurs reprises, les responsables de la CAF ont fait part de leur grande admiration pour le développement des infrastructures, sportives notamment, au Maroc, ce qui en fait une destination privilégiée pour l'organisation des grandes manifestations continentales.

C'est dans ce sillage que la Cité ocre accueillera, les célébrités et légendes du Continent africain pour récompenser les joueuses et joueurs qui se sont illustrés durant l'année 2024, aussi bien au niveau des sélections que des clubs, ainsi que les meilleurs entraineurs et équipes. La cérémonie sera sanctionnée par l'attribution du ballon d'or africain, féminin et masculin.

Par ailleurs, le Maroc a réussi haut la main l'organisation de plusieurs manifestations sportives internationales, notamment la Coupe du monde des clubs, la Coupe d'Afrique des Nations féminine, la Ligue des champions féminine d'Afrique dans les villes de Casablanca et El Jadida et la CAN de futsal 2024.

Cet essor sportif se poursuivra les prochaines années avec l'accueil par le Maroc de la CAN-2025 (Messieurs et Dames), ainsi que de cinq éditions de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans entre 2025 et 2029.

Les efforts du Maroc ont été couronnés par la désignation officielle du Royaume pays hôte de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Un événement sans précédent qui lie deux Continents et marque le centenaire du Mondial.