Maroc: La place de marché B2B marocaine Z lève 1,5 million de dollars pour moderniser le commerce de détail

Z, une place de marché B2B qui révolutionne le commerce de détail traditionnel en Afrique, a obtenu un financement d'amorçage de 1,5 million de dollars, mené par les sociétés de capital-risque marocaines MNF Ventures, Witamax, Cash Plus Ventures et Kalys Ventures.

Lancée en 2022, Z met en relation les détaillants traditionnels avec les marques et les distributeurs, remédiant ainsi aux inefficacités de la chaîne d'approvisionnement fragmentée du commerce de détail au Maroc. La plateforme a embarqué plus de 15 000 détaillants actifs, couvrant 85% du marché adressable du Grand Casablanca, et a facilité 800 000 commandes avec un taux de satisfaction de 95%.

Le financement, en attente de l'approbation du Conseil de la concurrence du Maroc, permettra à Z d'étendre sa plateforme et d'améliorer ses offres sur le marché des produits de grande consommation, qui représente 25 milliards de dollars. Les fonds serviront à financer le développement de la technologie, l'expansion des produits et les efforts de mise à l'échelle.

Points clés à retenir

Le secteur de la vente au détail au Maroc, dominé par les petites boutiques indépendantes, est confronté aux défis de la chaîne d'approvisionnement et à la concurrence des détaillants modernes. La plateforme numérique de Z comble ces lacunes en simplifiant l'accès entre les détaillants traditionnels et les consommateurs. Sa croissance rapide souligne son potentiel à transformer le commerce de détail traditionnel au Maroc et au-delà. En intégrant la technologie et en favorisant l'inclusion, l'entreprise se positionne comme un catalyseur de l'innovation sur le marché africain des produits de grande consommation.