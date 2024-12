Egypte: La licorne égyptienne de la fintech MNT-Halan se lance sur le marché des Émirats arabes unis

La licorne fintech égyptienne MNT-Halan s'est officiellement lancée aux Émirats arabes unis, apportant sa super-application financière à la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

La licorne fintech égyptienne MNT-Halan s'est officiellement lancée aux Émirats arabes unis, apportant sa super-application financière à la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le premier produit de la société sur le marché, Halan Advance, offre un financement rapide et sûr des salaires pour répondre aux besoins des 3,7 millions d'expatriés sous-bancarisés aux Émirats arabes unis.

Soutenue par des investisseurs internationaux, dont le fonds Lunate d'Abu Dhabi, MNT-Halan prévoit de lancer d'autres services, notamment des produits de crédit, de paiement et d'investissement. Depuis le début de sa présence aux Émirats arabes unis en avril 2024, l'entreprise s'est associée à des employeurs de premier plan et a accueilli plus de 40 000 clients, visant 250 000 utilisateurs d'ici à la fin de 2025.

Forte de son expérience en Égypte, en Turquie et au Pakistan, MNT-Halan entend tirer parti de l'adoption rapide des solutions numériques aux Émirats arabes unis et d'un revenu mensuel combiné de 10 milliards d'AED parmi les communautés mal desservies. Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la vision de l'entreprise qui consiste à renforcer l'inclusion financière et l'autonomisation économique dans toute la région.

Points clés à retenir

L'arrivée de MNT-Halan aux Émirats arabes unis souligne la tendance croissante des fintechs à cibler la population sous-bancarisée de la région. L'économie dynamique des Émirats arabes unis, la forte pénétration des smartphones et les 3,7 millions d'expatriés sous-bancarisés représentent un marché important pour des solutions financières sur mesure.

Halan Advance, le produit de financement des salaires de la société, illustre l'accent mis sur les solutions numériques qui améliorent la gestion des flux de trésorerie pour les employés et les entreprises. En se conformant à la réglementation des Émirats arabes unis et en établissant des partenariats avec des employeurs clés, MNT-Halan est en mesure de redéfinir les services financiers dans le CCG.