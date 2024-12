Algérie: Commerce - De grandes avancées en matière de numérisation du secteur en 2024

Alger — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni a affirmé, dimanche à Alger, que le secteur avait accompli des avancées significatives dans le processus de transformation numérique durant l'année en cours, conformément à une stratégie visant à établir un système d'information développé.

Dans son allocution à l'occasion du lancement du réseau intranet de la Direction générale du domaine national, le ministre a indiqué que "le secteur du commerce intérieur et de la régulation du marché national, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du plan d'action du gouvernement, a accompli des avancées significatives en matière de transformation numérique, en s'appuyant sur une stratégie principale visant à établir un système d'information développé qui, entré en vigueur en 2024, vise à renforcer les mécanismes de gouvernance dans la gestion".

La concrétisation de ces objectifs stratégiques passe également par la conception et le développement de systèmes d'information interconnectés avec les systèmes équivalents d'autres secteurs, afin de faciliter la prise de décision, a-t-il dit.

L'utilisation de 36 plateformes numériques a permis, selon M. Zitouni, un "suivi précis" des chaînes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires, depuis le producteur ou l'importateur jusqu'aux détaillants en passant par les grossistes. Cela inclut également la collecte de données sur les volumes de production, d'importation ou de distribution, mais aussi sur l'évolution des prix du marché.

Dans le cadre de la transformation numérique, M. Zitouni a affirmé que les systèmes d'information du secteur ont été mobilisés pour répondre aux préoccupations des commerçants et des opérateurs économiques, tout en renforçant l'interconnexion entre les services et les organismes publics grâce à un réseau informatique sécurisé et doté des technologies de pointe en partenariat avec "Algérie Télécom".

Zitouni a précisé que l'objectif est de réguler l'approvisionnement du marché national et de garantir la distribution équitable et équilibré des biens et des services sur l'ensemble du territoire national.

Il a affirmé que la transformation numérique, en tant que "levier vital" pour le développement durable, nécessite la mobilisation de tous pour "créer un environnement où les compétences numériques, désormais indispensable, prospèrent, afin de s'adapter aux exigences du marché, stimuler l'innovation, renforcer la compétitivité, augmenter la productivité et faciliter l'accès aux marchés internationaux".