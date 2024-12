Maroc: SILEJ 2024 - Des écrivains et éditeurs explorent les moyens de promouvoir la littérature pour enfants

Casablanca — Les participants à un panel organisé dans le cadre de la 2ème édition du Salon International du Livre Enfant et Jeunesse (SILEJ), qui se poursuit jusqu'au 22 décembre, ont mis en lumière le rôle des prix et des forums professionnels dans la promotion de la créativité et de la production dans le domaine de la littérature pour enfants.

Les intervenants à cette rencontre, tenue dimanche sous le thème "Les rôles des prix et des rencontres professionnelles dans le développement de la littérature pour enfants", ont souligné l'importance de la création de plus en plus de prix et forums professionnels pour contribuer au développement de la littérature pour enfants et améliorer sa qualité.

Dans ce cadre, l'écrivain et journaliste Yassine Adnan a souligné que ce salon international en l'occurrence, joue un rôle clé en enrichissant l'offre culturelle destinée aux jeunes. Il représente une occasion unique de rencontre entre les écrivains, leur public, composé principalement d'enfants et de jeunes, et les acteurs de l'industrie littéraire, notamment les éditeurs.

M. Adnan a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que "les festivals et salons culturels sont devenus des leviers importants pour soutenir le développement de la littérature pour enfants".

De son côté, la présidente du Conseil Emirati du Livre pour la Jeunesse, Marwa Al Aqroubi, s'est félicité de l'organisation du SILEJ, soulignant que la richesse du programme culturel de tels salons devrait permettre aux différents intervenants de s'intégrer dans l'industrie de l'écriture pour enfants et jeunes.

Après avoir salué la création du Conseil marocain du Livre pour la Jeunesse, qui fêtera son premier anniversaire le mois prochain, Mme Al-Aqroubi a annoncé que le Conseil des Émirats continuera, en collaboration avec son homologue marocain, à soutenir tous les efforts visant à encourager la lecture et à promouvoir la littérature pour enfants et jeunes.

Le salon, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le Conseil communal de Casablanca, constitue une occasion de renforcer l'offre en livres au profit des jeunes générations et de les encourager à lire.

Cette édition accueille 340 maisons d'édition de 29 pays, visant à offrir une sélection variée de livres et de nouvelles publications couvrant divers domaines de connaissance et d'éducation, destinés aux enfants et jeunes.