Tunisie: Sport Magazine La Presse - Best of de la semaine

La Coupe du monde des clubs 2025 sera diffusée gratuitement sur les chaînes du groupe Dazn disponibles sur le satellite Astra via la parabole en langues française, espagnole et allemande. On peut envisager une diffusion gratuite sur les canaux des bouquets arabes de sport comme AD Sport et Al Kass sur Nilesat. A suivre.

Ardhaoui, le boxeur qui monte

Le jeune boxeur professionnel tunisien, Badreddine Ardhaoui, est devenu un champion dans sa catégorie. Il a tout récemment remporté le tournoi international de «boxe thaï» à Phuket en Thaïlande, arborant fièrement le drapeau national. Beaucoup de travail et de discipline ont conduit à ce brillant résultat.

La CAN Seniors Dames 2026 en Tunisie

La Tunisie abritera la CAN Seniors Dames 2026. Un événement majeur pour le handball africain. «Préparez-vous à vivre une compétition d'exception», a annoncé dimanche dernier la Cahb. Pour rappel, les handballeuses tunisiennes ont fini 3es lors de la récente CAN 2024 en RDC et sont qualifiées pour la CDM de handball 2025.

Grille TV sport

Football

Aujourd'hui

Simba (Tanzanie)-CSS à 14h00 sur Bein sport Xtra 2 HD

Union de Ben Guerdane-Étoile Sportive du Sahel à 14h00 sur Watania 1 HD

Tirage au sort de la Coupe d'Allemagne à 15h45 sur ZDF HD (en clair)

Club Africain-ESM à 16h30 sur Watania 1 HD

Manchester City-Manchester United à 17h30 sur Canal+ France (Astra)

Dimanche sport à 21h00 sur Watania 1 HD

Mercredi 18 décembre

Espanyol Barcelona-Valencia à 21h30 sur DAZN la Liga HD (Astra)

Samedi 21 décembre

Aston Villa-Manchester City à 13h30 sur Canal+ foot HD (Astra)

FC Barcelona-Atletico Madrid à 21h00 sur DAZN la Liga HD (Astra)

Le derby tunisois

EST-CA (horaire à définir) sur Watania 1 HD et Al Kass HD

Basketball

PRO A 15e journée

Club Africain-ESS sur Watania 1 HD