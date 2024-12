Angola: Plus de 300 km déminés à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — Trois cent seize kilomètres ont été déminés au cours de l'année 2024, dans la province de Cuando Cubango, dans les tronçons reliant Cuito Cuanavale-Mavinga, Mavinga-Rivungo et Licua-Luengue (Rivungo).

Ces données figurent dans le bilan de l'Agence Nationale de Déminage (ANAM), auquel l'ANGOP a eu accès ce lundi.

Dans le tronçon Cuito Cuanavale-Mavinga, 185 kilomètres ont été déminés, Mavinga-Rivungo, 53 kilomètres, et le tronçon Licua-Luengue 78 kilomètres.

Actuellement, cinq institutions de déminage sont contrôlées, notamment le Centre national de déminage avec deux brigades, le Génie militaire avec trois, la Police de Garde frontière avec une, Halo Trust avec 68 équipes et Horizonte 21 avec une brigade.

À la suite de ce processus, 4 778 mines antipersonnel, 1 496 mines antichar, 813 engins explosifs et 48 000 munitions diverses de petit calibre ont été détruites.

Selon les données, 216 zones sont actuellement à déminer, dont 66 déjà en cours, ainsi que 37 tronçons de routes à déminer.

Au cours de l'année 2014, l'ANAM a enregistré six accidents avec des mines, qui ont causé trois morts et 11 blessés, en plus d'enregistrer quatre mille personnes sensibilisées au danger des mines et d'assister 2.500 personnes au Centre Orthopédique de Menongue.

L'institution met en avant les défis et les perspectives du déminage, à partir de 2025, de 150 zones et 37 tronçons, de la recherche et du déminage de 301 zones supplémentaires, qui correspondent à 62 zones touristiques, 32 réserves foncières, 21 zones de construction dirigée, 23 d'expansion de siège communal, 139 zones agricoles, 24 zones de production et aires d'accès aux campings des parcs.

La formation de militants sensibilisant aux risques liés aux mines dans les communes de cette province, par l'intermédiaire d'opérateurs intéressés, est également à l'ordre du jour.