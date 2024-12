Tunisie: Ligue 2 / 9e journée / Groupe B - Statu quo en haut du tableau

Le leader kasserinois tenu en échec, le dauphin aghlabide et le duo OSB-Agareb, troisièmes de cordée, n'en profitent pas. Journée mise à profit par le Croissant Sportif de Redaief, seule équipe à avoir récolté trois points.

La 9e journée a dévoilé son verdict pour le groupe A, samedi dernier, et hier, cette ronde en deux temps a livré sa vérité pour la poule B. Cependant, les 14 équipes en compétition ont accusé un retard à l'allumage.

Hier donc, en haut de l'affiche, le duel à distance entre la JSK et l'ASK devait forcément tenir les fans des deux camps en haleine. Ainsi, Kasserine, leader d'une courte tête, se déplaçait à Jelma, club médian qui campe sur ses positions. Et au final, l'Aigle Sportif Jelma tiendra en échec le leader. La Jeunesse Sportive Kairouanaise, à son tour, évoluait à Djerba Midoun où l'Espoir local, avant-dernier, devait valider pour sortir de l'ombre. Là aussi, la JSK n'a pas mis à profit un destin favorable en cette 9e ronde, ratant l'occasion de supplanter l'ASK après son nul à Djerba.

En embuscade à présent, en marge de la ronde écoulée, un périple attendait l'OSB chez la Stayda. Périlleux déplacement que Sidi Bouzid devait négocier avec doigté sachant que le SG se portait mieux depuis quelque temps. Ce faisant, en début de match, l'OSB a raté un penalty mal botté par Wissem Lahsini et le regrettera forcément au coup de sifflet final...

Outre l'OSB, qui était à l'affût de la moindre distraction des leaders, sur la même ligne, l'OCK recevait la lanterne rouge chebbienne et l'étonnante formation de Agareb accueillait le Sfax RS, un Onze qui monte depuis peu et qui a débloqué le score de retour de pause par Haroun Trabelsi, et ce, en dépit du fait que le SRS ait évolué en infériorité numérique, suite au carton rouge récolté par Masmoudi de la part de l'arbitre Haythem Trabelsi. Quelque peu amoindri après-coup cependant, le SRS se fera surprendre par l'Astre sportif d'Agareb à moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Achref Laajimi, sur penalty, remet les pendules à l'heure et on en restera là.

Pour revenir au Croissant Chebbien à présent, rien ne va plus pour l'ex-nationaliste, embourbé dans les méandres de la hiérarchie. Et pour cause, chez les insulaires de Kerkennah, après le carton brandit au nez de Khamassi, l'arbitre Samir Ounalli a aussi expulsé le Chebbien Aymen Ben Ali. Le CS Chebba a ainsi évolué à neuf durant plus d'une demi-heure et partagera finalement les points avec l'OCK.

Aussi, jusque-là, épargné au classement, Sakiet Eddaier se produisait à Bouhajla et ce sont les locaux qui vont allumer la première mèche et prendre l'avantage par Bilel Tbargui vers l'heure de jeu, mais pas pour longtemps, puisque le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier va rétablir l'équilibre par Akram Bahloul à 15 minutes de la fin du match. On se quitte bons amis au terme de cette rencontre.

La bonne affaire de Redaief

A Tataouine, deux clubs logés à la même enseigne ont croisé le fer. Rogba rencontrait ainsi Redaief pour un match aux répercussions dantesques au classement. Là aussi, le réveil des deux Onze fut tardif et ce sont les locaux qui ont ouvert la marque par Zitouni vers l'heure de jeu avant que le CS Redaief ne revienne dans le match par Yassine Jedidi en à peine quatre minutes. Galvanisé par ce but, le Croissant sportif de Redaief va doubler la mise par Marouen Hamdoun à trois minutes de la fin et signe par là même un précieux succès.