Tunisie: Ligue 1 / 11e journée - Les certitudes du CA, de l'USM et de l'ESS

Une journée riche en buts, ce qui permet au CA de prendre provisoirement la tête du classement.

Pour les amateurs de buts, ils étaient régalés hier sur les matches joués. Plus de 12 buts dans les matches joués ou plutôt en 3 matches avec le nul vierge de l'OBéjà et l'ASSoliman. A retenir la précieuse victoire du CA sur l'ESMétlaoui dans un match que les Clubistes ont bien abordé pour mener avec un but de Srarfi (3') avant d'enchaîner avec les buts de Garreb (66') et Zaalouni (84').

La copie clubiste a été assez satisfaisante dans l'ensemble malgré les absences. Bettoni a dit après ce succès que 'le onze rentrant change toutes les semaines parce que c'est la forme du moment qui décide de cela. Quand on a un public comme cela qui pousse, les choses vont toujours bien. C'était un bon match que nous avons maîtrisé».

Le CA retrouve des bois vierges à une semaines du fameux derby où il pourra compter sur l'ensemble de ses cadres y compris Ali Youssef qui a échappé à son troisième avertissement suspensif. Pour l'ESMétlaoui, les efforts fournis n'ont pas suffi, et d'ailleurs, ce n'est pas le match d'hier qui le concerne pour se maintenir. La journée d'hier a souri à une USM qui prouve tous ses progrès au gré de ses succès.

Bien que menée par le but surprenant de l'USTataouine, les Monsatiriens sont revenus à la charge à 4 reprises. Les Mastouri, Miladi, Jaffali et Jebali ont été les buteurs heureux d'une USM qui s'installe doucement dans le peloton de tête du classement.

Quant à l'ESSahel, c'est une métamorphose impressionnante avec la 4e victoire de suite, et encore une fois, les hommes de Mkacher se rebellent et réussissent à renverser la vapeur comme à Zarzis. Chawat, à deux reprises et Chammakhi prouvent bien que cette Etoile a repris ses couleurs. L'USBG subit un fatal coup d'arrêt après avoir respiré. En tout cas, le classement paraît équilibré et aucune équipe n'a vraiment pris le large.