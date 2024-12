Tunisie: Expatriés - Talbi, leader de la Ligue 2

Le défenseur central de Lorient, Montassar Talbi, a réussi avec les siens le coup de la journée en Ligue 2 française.

En battant le leader Paris FC 2-0, après un match plein de Talbi, les Merlus s'emparent de la pole position au classement avec 2 points d'avance sur leur adversaire du jour. Lorient est virtuellement champion de la phase aller, à une journée de la fin. Quant à Amine Cherni, il est resté sur le banc lors de la 3e victoire de suite de Laval contre Amiens 3-1. Les Lavallois remontent à la 6e place.

Hassan élu MVP du mois

L'ailier véloce du Real Oviedo, Haithem Hassen, a été élu meilleur joueur du mois de novembre 2024 par les fans du club. Le club espagnol pointe à la 9e place en seconde division. A son actif, 2 buts et 2 passes décisives cette saison.

Valery domine Mizouni

Dans le duel 100% tunisien en Championship anglaise entre Idris El Mizouni d'Oxford United et Yan Valéry de Sheffield Wednesday, c'est Valéry qui a eu le dernier mot avec une victoire 3-1. Les deux joueurs ont été remplacés respectivement aux 72' et 73'.

Hadj Mahmoud enchaîne

Pas de répit pour Mohamed Hadj Mahmoud qui enchaîne avec Lugano par une brillante victoire en Conférence League Uefa face au Legia Varsovie 2-1. Il a effectué 3 tirs dont 2 cadrés. Le club suisse se classe 5e et semble bien parti pour se qualifier aux 1/8es de finale.

Kassab buteur décisif

L'ex-clubiste Khalil Kassab a marqué le but de la victoire pour Al Najma face à Bahrain (2-1) à la 51e. Al Najma Manama est provisoirement 3e de la Ligue du Bahreïn.

Omar Rekik se relancerait en Slovénie

Libre de droit après la fin de son aventure avec les Gunners, le défenseur axial Omar Rekik signerait en Slovénie à NK Maribo. Ex-sociétaire des Allemands du Herta Berlin et des Londoniens d'Arsenal, Rekik est coté 450.000 euros et touchait un traitement annuel de l'ordre de 541.615 euros chez les Gunners.

Le Milan AC sur Skhiri

Le Milan AC aurait fait de l'international tunisien, Ellyes Skhiri, une cible de choix. En effet, les Rossoneri auraient pris attache avec l'Eintracht Francfort en vue d'enrôler la sentinelle du club allemand. Aux dernières nouvelles, le Milan AC ne devrait pas «bloquer» sur le montant de la clause libératoire du milieu défensif tunisien, clause de l'ordre de 11 millions d'euros selon Transfermarkt.

Jusqu'à hier, avant le match de l'Eintracht face au RB Leipzig, cette saison, Skhiri a joué 21 matchs toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat et 6 en Ligue Europa. Il a aussi marqué 1 but et délivré 3 passes décisives. Volet Team Tunisie enfin, Skhiri, 29 ans, a disputé 70 matchs et signé 3 buts. Sous contrat avec l'Eintracht jusqu'en été 2027, l'ancien joueur de Cologne et de Montpellier touche à Francfort 2.800.000 euros par an.