Tunisie: Pénurie criante de bouteilles de gaz domestique - La crise pointe-t-elle à l'horizon.... ?

La pénurie de bouteilles de gaz domestiques risque-t-elle de virer à la crise ?

C'est ce que craint Mohamed Mnif Président de la Chambre Nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique.

Ce dernier, qui s'est exprimé sur les ondes d'une radio privée, estime que les difficultés dont se plaignent les centres de ravitaillement en gaz domestique et qui ont, pour certains, suspendu leur activité ne doivent surtout pas constituer une entrave au ravitaillement en bouteilles de gaz sur le marché d'autant plus que cette pénurie risque d'alimenter les pratiques spéculatives et de priver les citoyens qui ont recours aux bouteilles de gaz non seulement pour l'usage domestique mais également comme principal moyen de chauffage au cours de la saison hivernale marquée par des vagues de froid intenses dans certaines régions.

Le Président de la Chambre des distributeurs des bouteilles de gaz domestique, qui a relevé que le manque d'organisation et de gestion observé au niveau de certains centres de distribution et l'absence de stocks stratégiques de GPL ont considérablement affecté les circuits de distribution des bouteilles de gaz dans plusieurs régions du pays, a appelé les centres de distribution de gaz domestique à redoubler d'efforts et de travail afin d'inverser la vapeur et d'éviter ainsi que le manque criant de bouteilles de gaz ne se transforme en une crise épineuse dans le pays d'autant plus que les catégories les plus vulnérables sont les principaux concernés.