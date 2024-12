Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Le gouvernement interpellé sur la situation des fonctionnaires et retraités

Au nombre des sujets abordés au cours de la séance de questions orales avec débat au gouvernement, le 13 décembre à l'Assemblée nationale, figurent la situation des fonctionnaires avancés, reclassés ou titularisés qui accusent plusieurs mois d'impayés sur les avantages qui s'y rattachent, ainsi que le paiement des arriérés de pensions des retraités.

Répondant aux députés, le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, de la Sécurité sociale et du Travail, Firmin Ayessa, a rappelé que la situation des fonctionnaires avancés, reclassés ou titularisés trouve sa justification dans quelques lenteurs dans la procédure de validation et surtout pour cause de contraintes budgétaires présentes.

« Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement a créé par décret un outil moderne et innovant qui produira, nous en sommes convaincus, les effets que nous comme vous souhaitons. Cet outil c'est le Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (Sigrhé).

Son opérationnalisation en 2025 ainsi que l'a prescrit le président de la République, le 28 novembre dernier, va permettre de relier, via le réseau informatique, l'ensemble des services publics qui interviennent dans la gestion administrative et financière des ressources humaines de l'Etat, notamment les services des ministères en charge de la Fonction publique et du Budget », a annoncé Firmin Ayessa.

Selon lui, le Sighré va également permettre d'assurer une gestion automatisée de la carrière des fonctionnaires depuis leur recrutement jusqu'à leur retraite et de traiter, avec diligence, les actes concernant les fonctionnaires depuis la phase de leur élaboration jusqu'à leur prise en charge par la solde.

Il s'est également exprimé sur la situation des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) qui demandent le paiement des arriérés de l'année en cours et réclament la programmation du paiement des trente-neuf mois de la période allant de 2016 à 2021, et les 100 milliards FCFA inscrits au budget de l'Etat au titre de la dette sociale. S'exprimant devant la représentation nationale, le ministre d'Etat a rappelé qu'aucun gouvernement responsable ne peut accepter de voir son peuple croupir dans la misère et les souffrances.

« Surtout lorsqu'il s'agit d'une couche de la population aussi fragile et aussi sensible que les retraités. Aucun gouvernement au monde, et le nôtre qui s'inscrit bien dans cette dynamique de responsabilité, ne peut l'accepter. Je voudrais donc vous rassurer que ce n'est pas de gaieté de coeur que le gouvernement se retrouve à gérer les importants impayés de pensions que vous avez relevés.

Comme vous, nous sommes fortement sensibles à la situation des retraités, particulièrement ceux de la CRF. Le gouvernement est fortement conscient de cette situation et ne ménage aucun effort de la résorber », a-t-il rassuré. Il a précisé qu'il reçoit des instructions itératives du Premier ministre pour que des solutions soient trouvées à cette lancinante question.

Concernant les cent milliards FCFA inscrits au budget 2024, au titre de la dette sociale, Firmin Ayessa a indiqué que cette prévision a malheureusement rencontré les aléas et contraintes de l'exécution budgétaire en raison de la situation économique difficile que traverse le pays. « Elle est toujours dans l'agenda du gouvernement qui s'engage à la résoudre le bon moment venu », a-t-il conclu.