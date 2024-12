Congo-Brazzaville: Disparition - Les sportifs congolais pleurent Fréderic Bakekolo

Ancien joueur des Diables noirs et de Patronage Sainte Anne de Brazzaville, l'ex international Fréderic Bakekolo, plus connu sous le pseudonyme de « Yobo System », s'est éteint le 10 décembre des suites d'une courte maladie.

Fréderic Bakekolo a fait la pluie et le beau temps au sein des Diables noirs de 1983 à 1993, avant d'intégrer l'équipe de Patronage engagée en compétition africaine en 1994. Chez les noirs et jaunes, il a formé un merveilleux tandem avec son frère aîné Pépin Bakekolo « Kwakara », le génial dribbleur. Milieu défensif au sein des Diables noirs, il faisait admirer lors des matches sa technique et ses dribbles dévastateurs qui éliminaient ses adversaires d'un coup de rein.

Né le 20 février 1965 à Brazzaville, Fréderic Bakekolo fut sélectionné en équipe nationale lors de la nomination de l'entraîneur Yvon Goujon, en 1986. Il n'avait pas pu répondre à la convocation parce que terrassé par une maladie qui l'avait éloigné des terrains pendant plus d'une année. Il avait réintégré le onze national lors de la campagne de la Coupe de l'Udéac, en 1987.

Revenu à son meilleur niveau, "Yobo System" (sobriquet donné par ses fans en souvenir de l'ancienne idole des jeunes dans la bande dessinée de l'époque Calao « Yobo Siaka » dont les merveilles, balle au pied, enchantaient la jeunesse), il a continué à plaire aux supporters des Diables noirs qui avaient même composé une chanson à son honneur pour matérialiser ses dribbles et ses démarrages foudroyants du haut de son 1,78 m pour 68 kg. Chez les bleus et blancs de Patronage, son apport au milieu de terrain fut aussi remarqué par ses entraîneurs et ses dirigeants.

Au milieu des années 1990, il va raccrocher les crampons pour se consacrer uniquement au football loisir.

Sa mort inopinée vient à nouveau plonger le football congolais dans une grande consternation. Adieu « Yobo System ».