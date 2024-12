Algérie: Le ministre de l'Education préside une conférence nationale consacrée à l'examen de dossiers urgents

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé une visioconférence nationale consacrée à l'examen d'une série de dossiers urgents et importants, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Les travaux de cette conférence, organisée dimanche soir, se sont déroulés en présence de cadres de l'administration centrale, du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), et du directeur de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), ainsi que des directeurs de l'Education, a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, des instructions et des directives ont été données concernant des dossiers urgents et importants, notamment "l'élection des Commissions de wilaya et de la Commission nationale des œuvres sociales, le suivi de la mise en oeuvre du programme des célébrations commémorant le 70e anniversaire de la Guerre de libération, le suivi des travaux de fin d'exercice du premier trimestre et la clôture de l'exercice financier, les rencontres de concertation avec les organisations syndicales agréées auprès du secteur, le suivi des préparatifs pour le lancement du championnat national scolaire des sports collectifs, et autres dossiers divers", ajoute le communiqué.

A l'entame de la conférence, le ministre a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité les directeurs de l'Education pour "les efforts consentis dans la gestion de ce trimestre scolaire", adressant, à travers eux, ses félicitations et remerciements à "tous les travailleurs du secteur et aux partenaires sociaux, dont les organisations syndicales et les associations de parents d'élèves". Il a souligné que "les efforts conjugués de tous ont permis la réussite du premier trimestre de l'année scolaire, appelant à davantage d'efforts et de vigilance pour aller de l'avant".

Concernant les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre de l'Education a insisté sur "la nécessité d'appliquer rigoureusement et de manière précise les dispositions organisationnelles contenues dans la circulaire régissant la première phase de l'élection des Commissions de wilaya et de la Commission nationale des œuvres sociales, tout en réunissant toutes les conditions nécessaires pour garantir le succès de cette opération".

Il a également souligné la nécessité pour le directeur de l'éducation de "superviser personnellement la tenue des réunions avec les directeurs des établissements scolaires et les présidents des bureaux locaux des organisations syndicales agréées afin d'expliquer les dispositions de la circulaire. Les directeurs des établissements scolaires devront les expliquer à leur tour à leurs personnels".

Le ministre s'est enquis, également, de la mise en oeuvre du programme des célébrations marquant le 70e anniversaire de la glorieuse Guerre de libération, en écoutant "l'évaluation des directeurs de l'éducation des wilayas où ces manifestations sont organisées, notamment les manifestations scolaires culturelles et sportives, tels que le Festival national scolaire des opéras scolaires, tenu dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le Festival national du chant, organisé à El Oued, ainsi que le Festival national sportif des écoles primaires dans la wilaya de Tlemcen, et le Championnat national de football pour les enfants de moins de 12 ans".

A ce titre, le ministre a souligné "l'intérêt particulier qu'accordent les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, à l'intégration et à l'encadrement des activités sportives dans les espaces scolaires".

Ces manifestations régionales et nationales, ajoute-t-il, représentent "une opportunité de rencontres entre les élèves venus de différentes régions du pays", relevant la nécessité de "mobiliser tous les moyens nécessaires pour le succès de ces événements, qui doivent revêtir un caractère pédagogique, en veillant à assurer un accompagnement sanitaire et sécuritaire adéquat".

Dans ce sillage, M. Sadaoui a donné des instructions concernant "l'achèvement des travaux de fin d'exercice du 1er trimestre, en veillant au respect des délais liés à la saisie des notes sur la plateforme numérique du secteur et aux dates des conseils de classe, afin de permettre aux parents de recevoir les bulletins de notes de leurs enfants lors de la Journée portes ouvertes, prévue pour le jeudi 19 décembre 2024".

A cet égard, il a insisté sur "l'accompagnement positif des élèves, en mettant l'accent sur l'aspect pédagogique dans les observations et évaluations fournis aux parents lors de ces rencontres ainsi que l'ouverture des établissements scolaires durant la première semaine des vacances d'hiver aux élèves de 4e année du cycle moyen et de 3e année du cycle secondaire pour les révisions, et ce suivant un calendrier établi pour garantir la présence de tous les concernés".

Concernant la clôture de l'exercice financier, le ministre s'est enquis de "l'état de parachèvement des procédures liées aux opérations financières pour l'exploitation des aides financières supplémentaires accordées aux établissements scolaires dans les opérations prévues par la circulaire de règlementation".

Il a ordonné "l'exploitation optimale de l'aide financière accordée pour la prise en charge des bibliothèques des établissements scolaires nouvellement créées, soulignant la nécessité de profiter des vacances d'hiver pour l'entretien des établissements scolaires".

Concernant les réunions consultatives avec les partenaires sociaux, le ministre a encore insisté sur "l'exécution des instructions du président de la République qui a entamé son deuxième mandat en soulignant que le dialogue est un mécanisme de gestion des secteurs et que le processus de développement ne peut s'opérer par une seule partie".

Il s'est dit convaincu que "le dialogue avec les partenaires sociaux, et l'action participative sont le moyen le plus efficace pour parvenir à une approche saine de la gestion du secteur pour remédier aux éventuelles lacunes et renforcer les points forts sur la base des principes et règles des lois de la République".

Il a, en outre, instruit les directeurs de l'Education pour être en phase avec ce qui est appliqué au niveau de l'administration centrale, en œuvrant à généraliser la culture de l'action participative et de concertation, notamment concernant les préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs du secteur, et ce dans le cadre du respect mutuel et du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur".

S'agissant du Championnat national scolaire des sports collectifs, le ministre a souligné "la nécessité d'un suivi rigoureux et d'un accompagnement permanent des préparatifs en cours, en assurant une couverture médiatique adéquate pour la réussite de ce championnat qui sera lancé en janvier 2025, et qui vise essentiellement à découvrir les talents et les élites sportives scolaires".

M. Sadaoui a également évoqué les différentes problématiques de gestion sur le terrain, dont "la cantine scolaire, la sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone, le chauffage, les logements de fonction et autres".

Il a instruit, à cet effet, "de prendre toutes les précautions pour veiller à la sécurité de nos élèves, des personnels du secteur, en insistant sur l'obligation d'informer rapidement l'administration centrale de toute situation imprévue".

Au terme de la conférence, le ministre a appelé à "intensifier les visites de terrain pour suivre l'application des instructions et des orientations", conclut le communiqué.