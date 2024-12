Algérie: Président de la République - Des perspectives d'avenir prometteuses pour le développement et la modernisation de la capitale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que le plan de développement et de modernisation d'Alger ouvrira des perspectives d'avenir prometteuses pour la promotion de la capitale du pays au vu des projets stratégiques importants qu'il prévoit.

Après avoir assisté, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, le président de la République a estimé que ce plan était "bon et plus qu'acceptable" et qu'il "ouvrait des perspectives d'avenir prometteuses pour la capitale de notre pays".

Le président de la République a, à cet égard, insisté sur "la nécessité de définir les délais et de prévoir des plans quinquennaux" pour évaluer l'avancement de la réalisation et déterminer le budget.

Le président de la République a en outre indiqué qu'après l'achèvement de ces projets dans la capitale, "nous passerons à d'autres wilayas à l'instar de Constantine, une ville de résistance et d'histoire qui doit prendre sa part de développement, ainsi qu'à d'autres wilayas dans l'est, l'ouest, le centre et le sud du pays".