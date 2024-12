Algérie: Oran - Ouverture du 15e Festival de la musique et de la chanson oranaise

La 15e édition du festival de la musique et de la chanson oranaise s'est ouverte, dimanche, avec la participation de 29 artistes de la wilaya d'Oran et des wilayas voisines.

Dans une allocution lue en son nom par la directrice de la Culture et des Arts de la wilaya d'Oran lors de l'ouverture de cette manifestation, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a affirmé que "l'organisation de cet évènement culturel illustre l'engagement de l'Etat à encourager la créativité artistique et à soutenir les jeunes talents, de même qu'il met en lumière le rôle crucial de la culture comme pont de dialogue et de communication entre les générations".

La musique et la chanson oranaise sont un art authentique porteur d'un riche patrimoine incarnant l'esprit de l'Algérie et sa culture ancestrale et constituant, de par ses mélodies harmonieuses, un outil d'expression des sentiments de joie, de nostalgie et d'espoir", ajoute le ministre.

Ballalou a, en outre, mis en exergue l'importance de ce festival culturel local qui est devenu une tradition culturelle attendue chaque année par les amateurs de musique. Il n'est pas seulement un évènement artistique, a-t-il dit, mais une occasion pour célébrer la beauté de l'art algérien et la diversité culturelle, un des piliers de l'identité nationale".

Intervenant à cette occasion, la commissaire du festival, Souad Bouali, a appelé à "préserver les différents styles de la musique algérienne dont la chanson oranaise et à affirmer la profondeur culturelle et civilisationnelle de l'Algérie (..) ainsi qu'à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel".

"La chanson oranaise, bédouine et authentique, a évolué au fil du temps, en passant de la Gasba et du Gallal au violon, à l'accordéon, à la flûte et autres et en remplaçant la poésie du Melhoun par des paroles modernes, a souligné Mm Bouali.

L'ouverture de ce festival culturel, qui s'étalera sur cinq jours, avec la participation de 29 artistes, s'est déroulée en présence des autorités locales, d'un nombre de figures artistiques et d'amateurs de musique oranaise.

La première soirée du festival a été marquée par des hommages rendus à deux grandes figures de la chanson oranaise, à savoir l'artiste Abdellah Benahmed, célèbre musicien ayant accompagné Ahmed Wahby et Blaoui El Houari, et l'artiste Bouzid El Hadj spécialisé dans la chanson bédouine.

Organisé sous le slogan "Notre patrimoine, notre identité", le festival propose "cinq soirées lors desquelles chacun des artistes participants dont Jahida Youcef, Abdellah Ben Ahmed, Bouzid El Hadj, Houari Bachir, Houari Baba, Fatima Msirdi, Mahboub El Houari et Houari Oulhaci, est invité à interpréter une seule chanson par soirée pour des raisons d'ordre organisationnel, selon la commissaire du festival, avec la programmation d'une soirée spéciale en solidarité avec le peuple palestinien, avec la participation d'un groupe d'artistes et d'une autre soirée dédiée exclusivement aux femmes, où seront interprétées des chansons du style "meddahate".

Créé en 2008, le festival de la musique et de la chanson oranaise célèbre le patrimoine artistique local de la ville d'Oran en vue de préserver et de promouvoir cette musique et de contribuer à son rayonnement.