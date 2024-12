Algérie: La transcription d'un grand livre sur la musique malouf en cours

Constantine — La transcription d'un grand livre sur la musique Malouf constantinois, a été lancée, récemment par le Festival international culturel du Malouf, a indiqué lundi à l'APS son commissaire, Ilyès Benbakir.

Il s'agit d'une transcription "lyrique et solfégique" de tout ce qui est relatif à cette musique classique témoin de la profondeur et de la richesse du legs culturel national, a précisé, l'artiste Benbakir qui a mis l'accent sur l'importance de l'initiative qui vient accompagner les efforts déployés par l'Etat pour la préservation et la promotion de ce patrimoine.

La transcription de cette musique savante arabo-andalouse devra "consolider" le dossier d'inscription du Malouf sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, a estimé M.Benbakir, affirmant que le projet est encadré par de grands chercheurs, musicologues, artistes et musiciens de Constantine.

L'opération se déroule dans "de bonnes conditions" et "affiche un taux d'avancement de 60%", a encore ajouté cet artiste, précisant qu'un premier jet sera remis "dans 4 mois" au ministère de la Culture et des Arts et à l'Office nation al des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA).

L'opération a été initiée dans le cadre du Festival international culturel du Malouf et sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, a-t-on indiqué.