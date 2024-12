Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le Centre Congo Brazzaville de l'Institut international de théâtre renouvelle ses instances

L'assemblée générale élective du Centre Congo Brazzaville de l'Institut international de théâtre (IIT), tenue le 14 décembre à Pointe-Noire, a reconduit Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah comme président du bureau exécutif national.

Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah est secondé par Malachie Ngouloubi qui en est le vice-président tandis que Benn Corain Mpoussa et Guy Bassinga sont respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint. Khindryx Tongo Ngamabaya et Victoria Nsemi Bouanga ont été élus trésorier général et trésorière adjointe. Le responsable de la commission d'évaluation est Rock Simba pendant que Jorus Mabiala et Thalès Zokené sont les délégués IIT en Europe.

« Je remercie tous les membres pour la confiance faite à ma modeste personne en me confiant, pour un second mandat, les rênes du Centre Congo Brazzaville de l'Institut international de théâtre. Au cours des quatre ans à venir avec tous les membres, nous allons travailler pour le rayonnement du théâtre et des arts de scène à l'échelle nationale et internationale. On va travailler en vase communiquant avec les artistes de tous les départements du pays et nous allons nous atteler aussi à préparer la relève en vue des élections à venir », a dit le président élu du Centre national de l'IIT.

Peu avant l'élection, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a fait la restitution du 37e congrès mondial de l'IIT, tenu du 18 au 23 septembre 2024 à Anvers, en Belgique, et à Den Bosch, aux Pays-Bas. Des assises auxquelles il a pris une part active et ponctuées par l'élection à la tête de l'IIT de l'Ougandaise Jessica Kaahwa, membre du conseil d'administration du Centre ougandais de l'IIT.

L'IIT, la plus grande organisation mondiale des arts du spectacle, fondée en 1948 par des experts en danse et en théâtre ainsi que l'Unesco, aspire à une société dans laquelle les arts de la scène et leurs artistes prospèrent et se développent. Il promeut les objectifs de l'Unesco pour la compréhension mutuelle ainsi que la paix et préconise la protection et la promotion de l'expression culturelle, indépendamment de l'âge, du sexe, de la religion ou de l'origine ethnique. L'IIT travaille au niveau international et national pour l'accomplissement de ses missions dans les domaines de l'éducation artistique, de la collaboration et des échanges internationaux, ainsi que de la formation des jeunes.