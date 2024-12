Afrique de l'Ouest: La Cédéao acte le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger

Lors de son 66e sommet ordinaire tenu le 15 décembre à Abuja, au Nigeria, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a approuvé le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso est désormais acté pour la Cédéao qui se donne jusqu'au 29 juillet 2025 pour finaliser la procédure.

« L'autorité décide de fixer la période du 29 janvier au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la Cédéao ouvertes aux trois pays pendant cette période de transition », a déclaré le président de la Commission de la Cédéao, Omar Touray, à l'ouverture du sommet. Il a qualifié cette sortie de « décourageante ».

Cette décision fait suite à l'annonce par les trois pays, en janvier dernier, de leur intention de quitter l'organisation, l'accusant de sanctions "inhumaines et irresponsables" et d'inaction face à leurs crises sécuritaires internes.

La période transitoire vise à permettre une évaluation approfondie de la situation des employés de la Cédéao présents dans ces pays. De plus, il va falloir aussi organiser le transfert des sièges et bureaux de l'organisation situés sur leurs territoires. Ce qui offre une opportunité aux deux parties de définir les modalités précises du retrait et d'explorer de nouveaux cadres de coopération.

Créée en 1975, la Cédéao a pour mission de promouvoir l'intégration économique et politique en Afrique de l'Ouest. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger pourrait fragiliser les acquis de l'organisation, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme.