Algérie: Le président de la République assiste à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a assisté, lundi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale.

Ont également assisté à cette présentation les hauts responsables de l'Etat, des membres du Gouvernement et le wali d'Alger. La stratégie de développement et de modernisation de la capitale prévoit plusieurs projets modernes reflétant la place et le legs culturel et civilisationnel de la capitale du pays. Certains sont en cours de réalisation et d'autres seront concrétisés à court et moyen termes.

L'Etat a mobilisé d'importants moyens pour concrétiser cette stratégie visant à hisser la capitale du pays au rang des grandes capitales dans le monde.