Algérie: Ligue 1 Mobilis/MCA - Séparation à l'amiable avec l'entraîneur Patrice Beaumelle

Alger — La direction du MC Alger (Ligue 1 Mobilis de football) a annoncé lundi la résiliation de son contrat, à l'amiable, avec le technicien français Patrice Beaumelle.

"La direction du Mouloudia club d'Alger a exprimé aujourd'hui ses sincères remerciements à Patrice Amir Beaumelle, entraîneur de l'équipe première, suite à la résiliation de son contrat à l'amiable dans un cadre de respect mutuel entre les deux parties.", a indiqué le club algérois sur ses réseaux sociaux.

La direction du "Doyen", sous la présidence de Mohamed Hakim Hadj Redjem, a salué le travail accompli par Beaumelle à la tête du staff technique du club ainsi que "sa contribution effective, avec son staff, et qui a permis au club de remporter le titre de champion d'Algérie saison 2024/2025 et de disputer la finale de la Coupe d'Algérie 2024".

Et d'ajouter : "Il est à rappeler que pour sa première saison au club, Beaumelle avait atteint l'objectif qui lui a été assigné à savoir une place sur le podium et c'est ce qui a été réalisé. Il a dirigé 65 rencontres officielles à la tête du MCA. Son bilan est 36 victoire s, 19 nuls et 10 défaites et ce en vingt mois.".

L'administration du MCA a également souligné "son comportement exemplaire envers les différentes composantes du club, son attachement et son dévouement durant les vingt mois passés au sein de la maison Mouloudéenne.", lui souhaitant plein de succès et de réussite dans sa prochaine expérience d'entraîneur.

Patrice Beaumelle a été engagé par le MCA le 3 mars 2023, en remplacement du tunisien Faouzi Benzarti pour un contrat de 16 mois. Outre les Vert et Rouge, Beaumelle avait dirigé plusieurs autres clubs, notamment en France, où il a drivé Montpellier, Nîmes et Lille. Il a dirigé également plusieurs sélections africaines, comme la Zambie, l'Angola et la Côte d'Ivoire, par fois comme adjoint et d'autres parfois en tant qu'entraîneur en chef.

Engagé en ligue des champions, le MC Alger s'était incliné face à la formation soudanaise d'Al Hilal sur le score de 1 à 0, en match comptant pour la 3e journée du groupe A, disputé samedi soir au stade olympique du 5-juillet.