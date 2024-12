Congo-Kinshasa: SNCC/Direction de la région des Grands-Lacs, Tanganyika - Quid de l'épine dorsale de l'économie congolaise ?

La 11ème Session de la Conférence des Gouverneurs des Provinces, tenue du 27 au 29 novembre 2024 à Kalemie, Chef-lieu de la Province du Tanganyika, s'est clôturée sur plusieurs recommandations porteuses d'espoir, formulées par les Gouverneurs des 26 Provinces et par des instructions du Président de la République, Président de la Conférence, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat Congolais, qui a exigé des actions concrètes sur les terrains, actions ayant trait à ses 6 engagements pris au mois de janvier dernier, avec le peuple congolais.

Proclamée officiellement Capitale Mondiale de Lithium par le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était au cours de son Discours de Cohésion lors de la 11ème Session de la Conférence des Gouverneurs, le Tanganyika aspire à un changement dans le domaine de transport ferroviaire.

L'arrivée à Kalemie, Siège de la Société Nationales de Chemins de Fer du Congo, Direction de la Région des Grands Lacs (SNCC/DRGL), du premier train, après plus de 10 mois d'interdiction de circulation, prouve à suffisance une nouvelle ère qui s'ouvre.

La voie ferrée étant devenue normale, la circulation des trains sur le tronçon ferroviaire Kalemie - Kabalo et vice-versa, interrompue à la suite d'affaissement du pont Kalwizi - Lwizi jeté sur la rivière Lwizi à 207 Kms de Kalemie et à 63 Kms de Kabalo a, à l'issue des travaux, repris son cours normal lundi 2 décembre 2024.

Arrivée à 7h10' à la gare-centrale (Kalemie - Voyageur en terme technique de l'Entreprise) n'étant plus opérationnelle, ce train des marchandises, composé de 17 wagons, a franchi la gare - formation (Kalemie - formation) à 08h30' du mardi 3 décembre 2024 sous l'applaudissement et l'ambiance non seulement des cheminots, mais aussi de la population prenant d'assaut les installations de la Société dont les femmes commerçantes exhibant la danse «SONZO» devant la locomotive qui tirait la rame, pour saluer l'arrivée du premier train.

A en croire la source officielle, par l'arrivée de ce train, la voie ferrée est déclarée officiellement ouverte à la circulation et aux trafics ferroviaires de Kalemie vers les autres endroits du Pays desservis, à travers cette ville, tels que le Haut Lomami, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Maniema et l'espace grand Kasaï dans son ancienne configuration.

Pourquoi seulement insister sur le chemin de fer ? Un des cheminots retraités rencontré, a déclaré à « La Prospérité » que : « C'est le domaine exclusif du rail, le Lac Tanganyika ayant été largement colonisé par les initiatives privées, c'est-à-dire, les Entreprises privées, la voie ferrée est un important axe par lequel s'effectuent des échanges commerciaux non négligeables entre les populations riveraines d'une part et, d'autre part, entre les habitants de Kalemie et celles des cités et villages éloignés.

Ces échangés commerciaux sont aussi accompagnés, sans le vouloir, des échanges culturels de tous genres. Il y a là donc, un enrichissement réciproque des populations atteintes, surtout en cette période d'exode rurale provoquée par les conflits intercommunautaires», a conclu notre interlocuteur.

Par ailleurs, il y a à signaler que beaucoup d'opérateurs économiques préfèrent utiliser la voie ferrée (SNCC) que les véhicules (PRIVES) pour l'évacuation de leurs marchandises suite à l'insécurité et aux délabrements très avancés des routes régionales.