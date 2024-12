Sénégal: La Maison de l'outil de Mbour tient un forum de l'emploi pour aider les les jeunes à vaincre le chômage

Mbour — Des jeunes, des étudiants et des officiels ont pris part, samedi, à un forum de l'emploi des jeunes, initié par la Maison de l'outil de Mbour (Ouest), a constaté l'APS.

« Aujourd'hui, tout le monde sait que les jeunes sont vulnérables et exposés à des situations difficiles qui freinent leur scolarité et retardent leur développement », a fait remarquer Cheikh Sy, coordinateur de la Maison de l'outil de Mbour.

"Nous voulons permettre aux jeunes de disposer d'une qualification et de s'insérer dans le marché de l'emploi, afin de mettre fin à la migration irrégulière en fixant les jeunes dans leurs terroir », a-t-il dit.

Il a expliqué qu'à travers ce forum, l'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) cherche à « mettre à la disposition des jeunes, des outils et des équipements capables de valoriser les potentialités de leur milieu et d'améliorer leur cadre de vie ».

Il s'agit de »former le maximum de jeunes en quête de qualification, dans l'optique de lutter contre le chômage », a-t-il insisté.

Il a relevé que la Maison de l'outil de Mbour dispose d'un cadre très fonctionnel et accueillant, permettant aux jeunes de se former dans plusieurs domaines, de l'électronique à la carrosserie, en passant par l'informatique et la restauration.

« La préoccupation première de l'État, c'est de réduire le chômage et cela passera par la pré-qualification parce que sans métier, ni qualification, on ne peut pas prétendre à un emploi », a souligné Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbou et parrain de la rencontre.

»Il faut encadrer ceux qui n'ont pas de qualification pour qu'ils puissent en avoir et s'insérer dans le marché de l'emploi, avec l'exploitation du pétrole et du gaz », a préconisé M. Samb.