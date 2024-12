Sénégal: Le weekend prolifique des Lions dans les championnats européens

Dakar — Les footballeurs internationaux sénégalais Ismaila Sarr et Abdallah Sima ont retrouvé le chemin des filets, en signant chacun un doublé, ce week-end, dans leurs championnats respectifs, au moment où Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson et Habib Diarra ont également inscrits des buts pour leurs clubs.

Très critiqué par les supporters sénégalais pour son manque d'efficacité en équipe nationale, Ismaila Sarr de Crystal Palace (Angleterre) a répondu de la plus belle des manières en inscrivant un doublé contre Brighton (33e et 82emn) plus une passe décisive sur le but de l'Anglais Trevoh Chalobah (27e).

Le joueur formé à Génération Foot a marqué son troisième but de la saison, lors de ce match de la seizième journée de la Premier League remporté par son équipe (3-1). L'attaquant des Lions avait inscrit son premier but avec Crystal Palace(15e) lors de la 12e journée contre Aston Villa (2-2).

Le 9 septembre 2024, Sarr, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, avait inscrit sur pénalty, le but victorieux contre le Burundi, à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025. C'est aussi son dernier but avec la sélection nationale.

Il a joué toutes les journées de ces éliminatoires, sauf la dernière, contre le Burundi à Dakar, le 19 novembre 2024. L'ancien joueur de Watford (Angleterre) était sur le banc. Le Sénégal s'était imposé (2-0).

Depuis le début de sa carrière en 2016, le footballeur passé par le Stade rennais a marqué quatorze buts avec le Sénégal, en 68 sélections.

Ses compatriotes de la Premier League, Pape Matar Sarr de Tottenham (11e) et Nicolas Jackson de Chelsea ont aussi été buteurs.

Sarr a inscrit le quatrième but de son équipe lors de la large victoire contre Southampton (5-0). Le milieu de terrain des Lions marque son premier but en championnat, son quatrième toutes compétitions confondues.

Jackson a, de son côté, assuré une victoire précieuse à son club contre Brentford (2-1). Le Sénégalais a inscrit le deuxième but du match à la 80e mn. Reposé en Ligue conférence cette semaine, le joueur de 23 ans en est à sa neuvième réalisation de la saison. Avec 34 points, son équipe est désormais à deux points du leader, Liverpool (36) et un match en retard.

Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye d'Everton (16e) ont tenu en échec (0-0) Arsenal qui occupe la troisième place du classement général du championnat anglais.

L'autre sénégalais à s'être illustré en Ligue 1 française, est Abdallah Sima de Brest (11e). Il a inscrit un doublé contre Nantes, dimanche. L'attaquant a inscrit ses buts en fin de match (88e et 93e). Il a fortement contribué au large succès de son équipe (4-1).

Sima signe son troisième but en championnat, son sixième toutes compétitions confondues.

Triple buteur avec le Sénégal lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Burkina Faso (1-0) et le Burundi (2-0), Habib Diarra est buteur avec Strasbourg(13e), lors du succès contre Le Havre (3-0) où évoluent les Sénégalais Arouna Sangante, Issa Soumare (blessés) et Rassoul Ndiaye.

En Ligue 2 française, Sambou Soumano de Lorient et Pape Meissa Ba de Grenoble sont buteurs. Muet depuis plusieurs journées, Ba a inscrit son 10e but de la saison.

En Super Lig turc, le défenseur sénégalais de Basaksehir, Ousseynou Ba a reçu un carton rouge à la 46e mn de la première mi-temps du match contre Fenerbahce. Son équipe a perdu, 3-1, lors de cette seizième journée.