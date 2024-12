Congo-Kinshasa: Suivi et évaluation de la ferme Espoir - Marie Olive Lembe Kabila à la découverte du Congo profond

Après le pouvoir il y a une vie. Marie Olive Lembe Kabila qui a troqué sa tunique contre celle d'une paysanne, est en mission d'inspection, d'évaluation et suivi de la gestion de ses bovins. A 380 km de Lubumbashi, dans la ferme Espoir des Kundelungu, Marie Olive Lembe Kabila s'imprègne matin, midi, soir de la situation hygiénique, sanitaire et alimentaire de ses bétails. Métier que la célèbre villageoise affectionne allègrement. Partie de Kinshasa le dimanche 4 décembre 2024, à destination de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Marie Olive Lembe Kabila poursuit sa mission d'inventaire et d'inspection de la ferme Espoir.

L'étape du Haut Katanga fait suite à celle de Kanga à Boma, dans le Kongo Central, l'épouse de Joseph Kabila a été très mobile et active dans ses activités agro-pastorales.

Dans le Haut Katanga, celle qui s'est muée en célèbre villageoise s'est dirigée dans la Ferme Espoir située à 380 km de Lubumbashi.

Pendant 20 jours, bravant les intempéries, sous un soleil de plomb parfois sous une pluie battante, Marie Olive Lembe Kabila a passé au peigne fin dans les moindres détails tous les aspects inhérents au suivi, évaluation et inspection des bovins. Dans ce processus de suivi et évaluation, la première dame rurale met un accent particulier sur l'hygiène des bêtes des différentes espèces de son élevage.

Elle suit de très près leur alimentation. Pour Marie Olive Lembe Kabila, une bête soumise à la consommation et commercialisation doit avoir le même traitement hygiénique, sanitaire et alimentaire qu'un être humain.

A en croire la première dame agro-pastorale, la gestion de la ferme Espoir ne se limite pas qu'à l'élevage des bétails. Elle exige, entre autres, la protection de l'environnement, la gestion de l'écosystème dans le respect de la biodiversité ainsi que la prise en charge du personnel.

Comme une mère, Marie Olive Lembe Kabila à l'instar du laboureur et ses enfants prend soin de la santé reproductive de chaque bête. En ce mardi 10 décembre, la célèbre villageoise a assisté à la venue au monde d'un vau dont elle affectionne et se réjouit d'être témoin de cet événement exceptionnel au sein de sa ferme.

La redynamisation de la Ferme Espoir est une bouée de sauvetage dans la lutte contre la famine en République Démocratique du Congo.

Soucieuse du bien-être de la population congolaise, l'épouse de Joseph Kabila ne se limite pas seulement à l'élevage intensif du gros bétail. Elle s'investit et s'implique davantage dans l'éducation des enfants dont les familles résident sur le site. A ce propos, plusieurs écoles et centres de santé ont été construits dans cette étendue de la ferme Espoir.

Ces écoles ne restent pas en marge de celles des grandes villes. Elles sont bien équipées en pupitre, en manuels scolaires et en qualité d'enseignement à l'instar de L'EP Muyuba, EP Lwishi, EP Kasewe pour ne citer que ces écoles-là.

Respectueuse des lois de la République Démocratique du Congo et des autorités établies par la volonté de Dieu, Marie Olive Lembe Kabila a invité le responsable de L'EP Muyuba à placer la photo officielle de l'actuel Chef de l'Etat Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en lieu et place de celle de l'ancien Chef de l'Etat Joseph Kabila Kabange, car dit-elle, l'exemple vient d'en haut.

L'ex First Lady qui a troqué sa tunique contre celle de la fermière, métier qu'elle passionne allègrement, Marie Olive Lembe Kabila à l'instar d'une cruche d'abeilles ne cesse d'attirer le monde vers elle à chaque passage de son cortège. Mama wa rohoo communie continuellement avec les autochtones pour lesquels elle voue beaucoup de respects.

Ceci explique cela, la ferme Espoir n'offre pas seulement de l'emploi aux autochtones et à toutes ses mains valides. Elle constitue aussi un terrain d'apprentissage et de formation pour les étudiants stagiaires de l'université de Lubumbashi des facultés de médecine vétérinaire et de l'agronomie... dont la plupart à la fin de leurs études ceux dont les compétences sont requises sont immédiatement engagés en qualité de travailleurs de la Ferme Espoir. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit-on.

Au-delà de l'éducation, de la création d'emplois et de la protection de nos faunes et flores, la Ferme Espoir favorise l'intégration culturelle et sociologique des congolais dans son ensemble. Elle lutte contre le tribalisme, la marginalisation en ce qu'en son sein, seules les compétences constituent les critères de sélection et d'engagement à la Ferme Espoir.

Malheureusement, les agriculteurs locaux sont souvent marginalisés, ils sont sans soutien, ne bénéficient d'aucun accompagnement ni appui des autorités établies, et pourtant la ferme agro-pastorale contribue à l'épanouissement de l'être humain mais également au bien-être de la population congolaise notamment, à travers la sécurité alimentaire et la réduction du taux de chômage à lutter contre le réchauffement climatique.

Ce dimanche 15 décembre, l'épouse de Joseph Kabila soucieuse des conditions hygiéniques et alimentaires de ses bétails, s'est rendue à la source d'eau Mpofu où elle fait le suivi et évaluation d'une autre espèce de vaches à quelques jours de la fin de sa mission d'inventaire.

Marie Olive Lembe Kabila égale à elle-même. N'ayant plus le statut de la Première Dame de la République Démocratique du Congo, son coeur bat la chamade en faveur de ses compatriotes. « Tenda mema pita ndjiya zako », telle est la devise de la célèbre villageoise Marie Olive Lembe Kabila.