Congo-Kinshasa: Née un certain 11 décembre - Bijou Mujinga partage son gâteau avec les orphelins du Centre la Bénédiction et le Développement à Masina

«Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Eternel le délivre. Ce dernier le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. L'Eternel le soutient sur son lit de douleur, et le soulages dans toutes ses maladies», préconisent les Saintes Ecritures. Telle est la sagesse qu'a utilisée la servante de Dieu, Bijou Mujinga Tshamala, en apportant le week-end dernier, une assistance sociale aux orphelins du Centre la Bénédiction et le Développement que dirige Mme Chantal Mayamba à Masina, dans la Ville-province de Kinshasa.

Encore et toujours sourire aux lèvres. La douceur et la tendresse l'environnent. Car, elle est animée d'un esprit d'amour et de partage. Il s'agit bel et bien de la servante de Dieu Bijou Mujinga qui n'aménage aucun effort pour soutenir les délaissés quand bien même elle se retrouve en France, à Paris pour des raisons de service.

En effet, lors de son jour d'anniversaire célébré un certain 11 décembre. Cette fois-ci, la chantre de l'Eternel a voulu le fêter autrement avec son équipe le samedi 14 décembre 2024, au sein de cette oeuvre sociale dans la Ville-province de Kinshasa, à Masina.

A cet effet, une délégation composée de 7 personnes était présente sous la conduite de Ben Nimi, qui représentait valablement l'adoratrice de l'Eternel Bijou Mujinga. Il est à noter qu'un lot important de produits de première nécessité a été distribué aux orphelins.

Sur ce, la gibecière des bénéficiaires contenait les sacs de maïs, riz, semoule, sucre, huile ainsi que des jus. Comme une bonne mère de la famille avec un ardent désir de voir la réussite de ses enfants.

De ce fait, un grand merci et de parole des bénédictions ont été formulées par les bénéficiaires par le truchement de Dieuvit Mayamba, à l'égard de l'adoratrice de l'Eternel et de toute son équipe. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère pour étaler les difficultés que traverse cette oeuvre sociale notamment, l'absence prolongée de la télévision et de la radio pour se distraire malgré la présence du courant électrique. Les chambres sont là, mais les lits font défaut, a fait comprendre Dieuvit.

Il a, toutefois, signalé que le besoin d'habits s'avère important surtout à l'approche des festivités de noël et nouvel an. Par ailleurs, il a fait savoir aussi le manque criant des chaises et jouets dans leur orphelinat.

A titre de rappel, cette ONG existe depuis 2003. Elle a pour vocation de venir en aide aux enfants de la rue appelés communément "chegué" pour les rendre utile à la société. Le souhait de cette association est d'être actif sur l'ensemble du territoire national.