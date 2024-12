Congo-Kinshasa: La SNEL S.A se dote de nouveaux équipements technologiques pour réduire les perturbations électriques

La Société Nationale d'Electricité (SNEL S.A) franchit un nouveau cap dans la modernisation de ses infrastructures. Grâce à la collaboration avec ses partenaires, dont AEE Power, et au financement de la Banque mondiale via l'Unité de Coordination et de Management (UCM) du Ministère de l'Energie, la SNEL vient d'intégrer dans ses opérations des équipements de détection à la pointe de la technologie. Ces nouveaux outils, développés par le fabricant Megger, ont été remis officiellement aux équipes techniques de la SNEL, plus précisément celles de DKx, après une formation spécialisée qui s'est tenue du 23 au 27 septembre 2024.

Des équipements innovants pour une gestion proactive des réseaux

Dotés d'une technologie avancée, ces équipements permettent la pré-localisation des défauts grâce à un écho-mètre précis. Cette capacité réduit considérablement les délais d'intervention en cas de panne, limitant ainsi les perturbations sur les réseaux électriques et améliorant la qualité du service pour les clients.

« Ces équipements marquent une étape importante dans notre volonté de moderniser nos outils de détection et de maintenance. Ils renforcent notre capacité à anticiper et à résoudre rapidement les incidents électriques », a affirmé un cadre de la SNEL lors de la mise en service.

Un projet soutenu par des partenaires stratégiques

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet AGREE, un programme ambitieux visant à améliorer les performances énergétiques du pays. Le partenariat avec AEE Power, ainsi que le soutien financier de la Banque mondiale, ont permis de concrétiser cette avancée technologique.

Avec ces nouveaux équipements, la SNEL réaffirme son engagement à fournir une électricité plus stable et fiable aux populations, tout en réduisant l'impact des perturbations électriques sur les activités quotidiennes. Une initiative qui illustre une fois de plus l'importance des collaborations internationales pour le développement des infrastructures nationales.