Congo-Kinshasa: Face aux professionnels des médias - Denise Nyakeru Tshisekedi dresse le bilan de ses actions et les perspectives !

Autour d'un cadre d'échange dénommé « Regards croisés », Denise Nyakeru Tshisekedi a rencontré plus de 200 professionnels des médias, toutes tendances confondues, le samedi 14 décembre 2024, au chapiteau de la Cité de l'Union Africaine. Il était question, pour la Première Dame de la RD. Congo, de briefer et défendre, à bâtons-rompus avec les professionnels des médias, les réalisations et défis des initiatives portées par sa fondation, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, sur les cinq dernières années (2019-2023). Aux côtés de la Première Dame ont notamment figuré Patrick Muyaya Katembwe et Christian Bosembe, respectivement Ministre de la Communication et des Médias ainsi que le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC).

Axes des réalisations

Suivant l'agenda du jour dressé par son protocole, la First Lady est revenu en premier lieu sur les quatre axes de réalisations de sa fondation, à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation.

Dans son axe santé, elle a décrit l'immensité des réalisations résumées au renfoncement de la lutte contre la drépanocytose dans la mise en oeuvre des mécanismes de sensibilisation institutionnelle et de masse à travers le programme scolaire ; l'organisation de campagnes de dépistage de masse, plus précisément le dépistage néonatal et le renfoncement des compétences des cadres de la santé ; la réhabilitation et modernisation du CMMASS appelé communément Centre Mabanga qui prend en charge les drépanocytaires ; ainsi que la réhabilitation et équipement de plusieurs hôpitaux généraux des références et des centres de santé à travers le pays.

Sur le volet de l'éducation, Denise Nyakeru Tshisekedi a énuméré 564 boursiers Excellentia sur le mille prévu en 10 ans qui, aujourd'hui, poursuivent leurs cursus dont 135 en France, 42 au Maroc, 5 aux USA et 387 au sein des Universités nationales. Egalement, elle a mentionné le lancement de l'Académie Internationale de Management Excellentia (A.I.M.E), un partenariat avec le campus The Land à Rennes sous lequel 27 étudiants sont diplômés en marge de la première édition. Le soutien aux initiatives STEM et la réhabilitation et équipement des écoles et centres de formation spécialisés et la distribution des kits scolaires ont aussi été épinglés dans cet axe.

Dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), modestement, Denise Nyakeru a rappelé sa désignation en tant que Championne des Nations Unies pour la prévention de la violence sexuelle liée au conflit.

Dans ce même volet, elle a indiqué la signature de l'addentum au communiqué conjoint des Nations Unies par le Gouvernement en lien avec la justice transitionnelle; la mise en place d'un cadre législatif pour la protection et la réparation des victimes ayant abouti à la mise en place des fonds dédié FONAREV ; la promotion des One Stop Center pour la prise en charge des victimes des violences sexuelles liées aux conflits; la mobilisation des ressources pour les campagnes de réparations des fistules obstétricales ; ainsi que l'appui et équipements des centres de réinsertion socio-économique des victimes.

Enfin, sur l'autonomisation, la Président de la FDNT a réhabilité le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu pour la formation et accompagnement des femmes aux AGR ; les dons et équipements de plusieurs maisons de la femme ; la mise en place de l'initiative « Congo au féminin » dont le but est la promotion de la femme congolaise ; sans oublier le plaidoyer pour la représentativité de la femme dans les institutions et l'appui de l'entreprenariat féminin.

Concluant l'épître du bilan de ses réalisations, Denise Nyakeru Tshisekedi a indiqué que les objectifs de cinq premières années de sa Fondation sont atteints. Et cela a permis d'appréhender les besoins réels de la population qui sont le manque de formation et l'accès à l'information (la sensibilisation).

Perspectives de cinq prochaines années

Allant de cette base, la FDNT a réorienté ses actions sur l'axe de l'éducation pour les cinq prochaines années. Le choix de ce secteur se justifie par le souci d'aligner l'homme au centre de l'action, recentrer la nouvelle stratégie permettant de se focaliser sur un seul combat fédérateur qui favorise l'adhésion de tous localement ou à l'étranger et enfin impacter car, a indiqué la First Lady, «L'éducation s'avère être une arme préventive face aux différents maux constatés dans les directions à prendre sur les VBG, la santé et l'autonomisation ».

En conclusion, la vision reste la même toujours « Plus Forte » avec un seul objectif stratégique l'éducation et les mêmes leviers : la personne de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, la fondation DNT, les partenaires institutionnels-secteur privés, les médias et les mouvements associatifs.

Soutien des professionnels des médias

Par ailleurs, les journalistes sont sortis satisfait des réponses données par le bureau de la Fondation à leurs préoccupations. Prenant la parole tour à tour pour l'occasion, le Ministre Muyaya et le Président du CSAC, Christian Bosembe, ont remercié la Première Dame pour cette initiative louable qui a réuni l'univers médiatique et communicationnel et l'ont promis l'accompagnement dans sa lutte.

De leur part, les convives ont réitéré le même credo qui est l'accompagnement des actions de la mère de la Nation congolaise à travers sa Fondation. Pour clore la journée, la First Lady Denise Nyakeru Tshisekedi a présenté ses voeux de bonheur, de prospérité et de longévité à tous les participants pour les fêtes de fin d'année.