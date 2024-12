Afrique: Dakar Court 2024 - Le film 'Katope' du Tanzanien Coprey remporte le Grand Prix

Dakar — Le film "Katope" du réalisateur tanzanien Walt Mzengi Coprey a remporté le Grand Prix 2024 du festival international du court-métrage de Dakar, dénommé "Dakar Court", clôturé, samedi, au cinéma Pathé Dakar, a constaté l'APS.

"C'est un film étonnant, un récit glacial, presque coupé au couteau, avec une écriture cinématographique très tranchée, une poésie des instants, des moments et beaucoup de tendresse, d'amour", a déclaré le président du jury, le réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa.

Le jury, qui a choisi, à l'unanimité, "Katope" a été ravi par une "photographie extraordinaire" et le jeu des acteurs en transes, tels "des possédés", à l'instar de l'actrice principale, Rachelle, qui a d'ailleurs remporté le prix du meilleur rôle féminin.

Cette cinématographique de Coprey relate "cette quête de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, cette façon de vivre en communauté avec des règles et des us complètement inconnus, des rites et des mythes qui peuplent un univers majestueux", a salué Moussa Sène Absa, ajoutant que le film met en valeur nos fondamentaux culturels.

Dans le palmarès de cette 7e édition de Dakar Court, figure le Prix national Annette Mbaye Derneville décerné au jeune cinéaste sénégalais Yoro Mbaye pour son film "Lees Waxul".

"Son récit est éminemment politique, social, culturel. Le film questionne les inégalités sociales par un traitement émouvant et abouti dans sa mise en scène cinématographique", a estimé le jury.

Content de cette récompense, Yoro Mbaye a dédié son prix à son défunt ami Mamadou Moustapha Guèye et à Cinébanlieue, un collectif sénégalais de cinéastes, d'acteurs et de cinéphiles, qui a pour but de promouvoir la création, l'apprentissage, et la production d'oeuvres cinématographiques.

Le film "Désaccordé" de l'école Kourtrajmé Dakar a, quant à lui, remporté le prix du meilleur film d'école pour son "invitation à la tolérance et au respect du vivre ensemble, mais aussi pour la sensibilité de sa démarche".

Le prix critique talent Dakar court, qui récompense le meilleur article de critique des films en compétition, a été décerné à l'Ivoirien Kamongnin Sylla pour son article "Rire pour résister", consacré au film belgo-marocain "Rachid" de la réalisatrice Rachida El Garani.

Zakaria Ridouani, un des acteurs de ce film, s'est vu décerner le prix d'interprétation masculine.

"Merci, je suis très honorée et très reconnaissante. C'est le premier prix que Zakaria Ridouani gagne comme acteur", a fait savoir la réalisatrice.

Le jury, qui a proposé pour les prochaines éditions la séparation du prix du meilleur scénario et de la mise en scène pour en faire deux distinctions, l'a attribué au film "Le génie" d'Enricka M.H, une française d'origine martiniquaise.