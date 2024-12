Sénégal: UGB - Plus de 300 étudiants en Licence et Master de l'UFR CRAC reçoivent leur diplôme

Saint-Louis — Quelque trois cent trente-cinq étudiants, répartis entre la Licence et le Master à l'Unité de formation et de recherche Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, ont reçu, samedi, leur diplôme, a constaté l'APS.

Cette première cérémonie de graduation de cette UFR a eu pour parrain le professeur Mary Teuw Niane, mathématicien et directeur de cabinet du président de la République et pour marraine Youma Fall, ancienne directrice de la langue française, culture et diversités à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L'enseignant-chercheur Ibrahima Sarr, chef de la section Langues et Cultures africaines de cette UFR, a expliqué que le choix porté sur ces deux figures académiques vise à les donner en exemple à la jeune génération, qui entend souvent parler d'eux mais ne les connait pas.

Dans son intervention, le parrain Mary Teuw Niane a rappelé qu'il a été "le concepteur de l'UFR CRAC", qu'il a créée et donné les moyens pour exister, lorsqu'il était recteur de l'UGB.

Il a également signalé que la marraine Youma Fall a été l'une des premières enseignantes de cette UFR, à laquelle elle a su donner du contenu pédagogique. Il adressé ses remerciements aux responsables de l'UFR pour le choix porté sur lui et la marraine.

M. Sarr a, dans le même sillage, exprimé sa fierté et sa joie "d'avoir réussi à former des étudiants", ajoutant que "le résultat qui était escompté avec la création de l'UFR CRAC est aujourd'hui atteint avec la graduation de ces étudiants qui ont maintenant la chance de servir leur pays et l'Afrique".

Il les a invités à croire au continent africain et à leur pays en oeuvrant dans le sens d'en faire des entités "souverains, justes et prospères".

L'UFR CRAC forme ses pensionnaires dans les matières telles que : Communication, Langues et Cultures africaines, Métiers des Arts et de la Culture, Métiers du patrimoine, Sciences sociales des religions et Infographie.