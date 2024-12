Congo-Kinshasa: Avec un financement de 4,4 millions de livres alloués à l'OMS - Le Royaume-Uni augmente son soutien aux besoins humanitaires et à l'épidémie de Mpox

Le Royaume-Uni a annoncé un soutien de 4,4 millions de livres sterling à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en République démocratique du Congo (RDC) pour soutenir les efforts visant à lutter contre la mpox (variole du singe), lors d'une visite de Tiffany Sadler, Envoyée spéciale britannique pour la région des Grands Lacs.

Au cours d'une visite à l'hôpital General de Référence Virunga en RDC, l'Envoyée spéciale a annoncé un ensemble de mesures qui bénéficieront à plus de 3,5 millions de personnes dans les communautés touchées, renforçant la réponse du gouvernement et qui s'aligne avec les Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC Afrique) et le plan continental de préparation et d'intervention de l'OMS pour la maladie de Mpox.

Ce support financier fournira un soutien aux personnes touchées dans 14 zones sanitaires prioritaires des provinces du Nord et du Sud-Kivu à l'est, et de la capitale Kinshasa à l'ouest.

Les fonds aideront l'OMS et ses partenaires, dont l'OIM, à renforcer les systèmes de surveillance, à améliorer la capacité des laboratoires pour renforcer les tests, à élaborer des mesures de prévention et de contrôle des infections, à soutenir le traitement médical des patients et à améliorer la capacité et la coordination en matière de santé aux frontières de la RDC. Le Royaume-Uni appuie également des mesures renforcées pour prévenir l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels dans trois provinces appuyées par ce financement.

Ce soutien s'appuie sur l'aide britannique de 4,6 millions de livres sterling déjà accordée à l'UNICEF pour la lutte contre le choléra et la Mpox en RDC. Jusqu'à présent, ce financement a déjà permis de créer 11 centres de traitement de Mpox et d'atteindre au moins 1,5 million de personnes dans les provinces de la RDC avec des informations essentielles pour les aider à se protéger eux-mêmes ainsi que leurs communautés contre la Mpox.

Le programme humanitaire du Royaume-Uni, d'une valeur de 114 millions de livres sterling, fournit des mesures essentielles de prévention et de contrôle des infections aux populations déplacées, y compris l'eau, Assainissement et l'hygiène, protection des femmes et des filles et services de santé sexuelle qui contribueront à réduire les facteurs de transmission des maladies dans les camps - renforçant ainsi le soutien direct du Royaume-Uni pour lutter contre la Mpox et le choléra.

L'Envoyée spéciale pour les Grands Lacs Tiffany Sadler, à la suite de sa visite au camp de déplacés, a déclaré :

Le nouveau financement du Royaume-Uni à l'OMS donnera un élan important à la réponse nationale de la RDC. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le gouvernement de la RDC pour aider à sauver des vies, briser les chaînes de transmission et enrayer la propagation de cette maladie mortelle en RDC et au-delà des frontières. Aujourd'hui, j'ai pu constater le travail essentiel que l'OMS accomplit pour renforcer la capacité des communautés de l'est de la RDC à répondre au mpox »

Le Dr Boureima Hama Sambo, représentant de l'OMS en RDC :

«Nous sommes profondément reconnaissants du soutien généreux du Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni. Ce financement de 4,4 millions de livres est une étape cruciale dans notre lutte contre l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Cela nous permettra d'améliorer nos efforts d'intervention, de fournir des équipements médicaux essentiels et de soutenir les communautés les plus touchées. Ensemble, nous pouvons faire des progrès importants pour contrôler cette épidémie et protéger la santé des populations les plus exposées à ces épidémies. »

« Le soutien de l'OMS et de ses partenaires a été essentiel dans notre lutte contre l'épidémie de Mpox, non seulement en nous fournissant des équipements, des médicaments et une formation, mais aussi en mettant en place des protocoles rigoureux de soins et d'isolement. Grâce à leur soutien, nous avons pu sauver de nombreuses vies et protéger nos équipes de soins dans ce contexte critique », souligne le Dr. Steve Kisembo, Directeur médical de l'hôpital de Référence de Virunga.

Le Royaume-Uni reste en contact régulier avec l'OMS et les Centres Africains de Lutte Contre la Maladie et de prévention sur l'évolution de l'épidémie, et soutient également le bureau régional de l'OMS afin de répondre à cette urgence sanitaire. L'Agence de Sécurité Sanitaire du Royaume-Uni a soutenu la réponse régionale à l'épidémie en détachant trois spécialistes pour soutenir la première équipe continentale de soutien aux CDC en Afrique, qui est codirigé avec l'OMS.