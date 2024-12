Congo-Kinshasa: Discours sur l'état de la Nation - Le Professeur David Kutangila salue les efforts de Félix Tshisekedi pour bâtir une RDC plus forte et plus prospère

Le discours du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'état de la Nation, a été un moment fort pour notre pays, à en croire le Professeur David Kutangila Mayoya.

D'après ce haut cadre des Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS/Tshisekedi, FPAU en sigle, coordonnateur général adjoint chargé des PTNTIC et numérique de ce regroupement politique pro pouvoir, en dressant un bilan des réalisations et en traçant les perspectives pour l'avenir, le Président a démontré une fois de plus son engagement indéfectible envers le développement et la stabilité de la RDC.

Professeur à l'université de Kinshasa, Docteur en Sciences informatiques et Intelligence Artificielle, pour lui, Félix Tshisekedi a la vision pour une croissance économique durable, la sécurité dans l'Est du pays, la cohésion nationale, et la réforme constitutionnelle qui mérite le soutien de tous les Congolais.

En tant que citoyen engagé, je suis honoré de pouvoir contribuer à cette noble mission et de soutenir les efforts du Président pour bâtir une RDC plus forte et plus prospère.