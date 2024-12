Sénégal: Célébration de la journée mondiale des toilettes à Fatick - Dr Cheikh Tidiane Dièye résilie des contrats d'entreprises défaillantes...

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a marqué un tournant décisif, le samedi 14 décembre 2024, lors de la célébration de la Journée mondiale des toilettes à Colobane, région de Fatick. Dans un discours ferme et attendu, il a annoncé la résiliation des contrats signés avec des entreprises jugées défaillantes dans la mise en oeuvre de projets d'assainissement, dénonçant des lenteurs inacceptables qui freinent l'accès des populations à des infrastructures sanitaires dignes.

Face à l'urgence sanitaire et aux enjeux de l'assainissement dans des régions comme Fatick, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'a pas hésité à sévir. «Il m'est arrivé de demander à mes services la résiliation pure et simple de contrats confiés à des entreprises défaillantes, incapables de respecter leurs engagements. Ces lenteurs inacceptables sont incompatibles avec l'importance que j'accorde à l'accès à des toilettes décentes», a-t-il déclaré avec fermeté.

Cette décision vise à accélérer les projets retardés et à rétablir la confiance des communautés affectées par le manque de progrès dans l'assainissement individuel.

...ET ENGAGE DES REFORMES AMBITIEUSES

En parallèle, Dr Cheikh Tidiane Dièye a dévoilé une série de réformes destinées à renforcer les capacités des structures publiques et à mobiliser des financements pour l'assainissement. Parmi les mesures phares : La construction de 150.000 latrines et 700 édicules publics sensibles au genre et à l'hygiène menstruelle d'ici 2029 ; Une meilleure coordination entre la Direction de l'Assainissement et l'ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal) pour garantir l'exécution efficace des projets ; L'intégration de l'assainissement comme priorité nationale dans l'agenda «Sénégal 2050», sous la supervision du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. «Ces initiatives ne se limiteront pas à des actions ponctuelles, mais viseront des solutions pérennes pour améliorer durablement la qualité de vie des citoyens», a affirmé le ministre.

Malgré les défis persistants, le ministre a souligné les avancées réalisées à Colobane et dans d'autres localités. Plusieurs ouvrages d'assainissement individuel ont été mis en place, améliorant les conditions de vie de nombreuses familles. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. À Fatick, environ 15% de la population pratique encore la défécation à l'air libre, un chiffre supérieur à la moyenne nationale.

Le ministre a rappelé l'Objectif de développement durable 6.2 qui vise à mettre fin à cette pratique d'ici 2030. «Il est impératif de renforcer nos efforts pour garantir à chaque citoyen un accès équitable à des infrastructures sanitaires sûres, en particulier pour les femmes, les jeunes filles et les personnes vivant avec un handicap», a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, le maire de Colobane, Dame Ndiaye, a salué la détermination du ministre et renouvelé l'engagement des autorités locales à soutenir ces réformes. «Nous accompagnerons ces projets en sensibilisant nos populations à l'entretien des infrastructures et en mobilisant des partenaires pour produire localement des détergents et désinfectants», a-t-il affirmé. Le maire a également rappelé les efforts déployés, depuis 2018, pour améliorer l'assainissement rural dans les écoles de la commune, avec l'appui des programmes étatiques.

ACCES A L'ASSAINISSEMENT : LE DEFI DE RESORBER LES DISPARITES ENTRE LES MILIEUX URBAINS (71%) ET RURAUX (52,6%)

Au-delà des infrastructures, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité de former et de sensibiliser les populations. «Les infrastructures seules ne suffisent pas. Nous devons changer les comportements pour promouvoir l'hygiène et garantir une utilisation optimale des installations», a-t-il souligné.

Les chiffres mondiaux restent préoccupants. Selon l'OMS et l'UNICEF, 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des services d'hygiène de base, et parmi elles, 653 millions ne disposent d'aucun service sanitaire. Au Sénégal, bien que le taux d'accès global atteigne 61,2%, les disparités entre les milieux urbains (71%) et ruraux (52,6%) persistent, avec des défis majeurs dans des régions comme Fatick.

La résiliation des contrats défaillants, combinée aux réformes ambitieuses et aux progrès déjà réalisés, illustre l'engagement du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à relever les défis de l'assainissement au Sénégal. Sous le leadership de Dr Cheikh Tidiane Dièye, l'État s'est engagé à ne ménager aucun effort pour garantir un environnement sain et digne à tous ses citoyens.