Afrique: Coupe CAF - Le Jaraaf enchaîne un deuxième nul face à l'Orapa United

Une première mi-temps plutôt équilibrée, une deuxième beaucoup plus maîtrisée. Dans une Coupe CAF où elle galère sur le plan offensif, l'ASC Jaraaf a une nouvelle fois accroché un match nul (0-0), dimanche, sur la pelouse des modestes Botswanais de l'Orapa United, pour le compte de la troisième journée du groupe C. Malgré les quelques bons efforts notables, les Vert et Blanc repartent de l'Obed Itani Chilume Stadium avec un point et restent troisièmes de leur p

LIGUE 1(8e JOURNEE)

L'Us Gorée maintient le statu quo

Aux commandes depuis deux journées, l'Us Gorée a maintenu le statu quo à la tête du championnat après le match nul ( 1-1) arraché, hier, dimanche en déplacement au stade Lat Dior, face à Génération Foot dans le cadre de la 8e journée de Ligue1. Avec 17 points, les « Insulaires » confortent un peu plus leur avance devant son suivant immédiat notamment Wally Daan de Thiès. De la cinquième place, les promus thièssois (2e ; 13 point) se sont attribués la place de dauphin après le bon coup ( 0-1) réussis hier, dimanche en déplacement sur la pelouse du Casa sport ( 13e ; 14 points).

Au même moment, l'ASC HLM de Dakar l'autre promu (7e ; 11 points) confirmait sa bonne dynamique en remportant (0-1) ce samedi au stade municipal de Yoff, sa troisième victoire devant le Dakar Sacré Coeur ( 5e, 12 points). La Sonacos de Diourbel a également fait l'essentiel lors de son voyage au stade Alboury Ndiaye où elle affrontait la Linguère de Saint- Louis. Les Huiliers qui se sont imposés ( 0-1) quittent la 7e pour la 6e places. Ils enfoncent dans la même foulée, les Saint Louisiens dans la zone rouge (15e ; 5 points)