Ile Maurice: Petite escale de Miss Honduras au pays

Amélia Vega D'Sanchez, Miss Honduras et directrice nationale du concours Miss Grand Honduras, a fait une petite escale à Maurice au cours de la semaine écoulée. Cette reine de beauté transgenre, qui travaille comme hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne norvégienne Norse Atlantic Airways, est venue spécialement pour passer du temps avec sa «soeur» Karla Michelle Delgado-Aldama, notre Miss Universe T Afrique 2023, Miss Queen Universe 2023, Miss Universe International 2023. Étant Miss Universe Pamplemousses 2024, Karla Michelle a été sélectionnée en tant que finaliste pour le concours Miss Universe Mauritius 2024. Les deux se sont connues lors de plusieurs concours de beauté à l'international et elles ont sympathisé. Amélia Vega D'Sanchez a bien voulu nous parler brièvement de sa vie.

Mal vues

Cette femme de 40 ans est née au Honduras, bien qu'elle vive désormais à New-York en compagnie de son mari, un Espagnol. Depuis l'enfance, elle se sait prisonnière d'un corps d'homme alors que son identité du genre est celle d'une femme. Elle ne peut s'épancher qu'avec sa soeur car au Honduras, et comme dans bon nombre de pays d'ailleurs, les personnes transgenres sont très mal vues. Durant toute sa scolarité, elle a été harcelée par ses camarades de classe. Et dans son pays natal, la stigmatisation et la discrimination vont beaucoup plus loin car les personnes transgenres sont agressées, voire assassinées en raison de leur identité du genre. «C'est un pays très dangereux pour les personnes transgenres. Je n'ai pas suffisamment de mots pour vous décrire la société hondurienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Honduras, une femme transgenre sur dix est abusée physiquement.»

Cela n'a pas empêché Amélia Vega D'Sanchez de faire des études supérieures en Business management et d'obtenir une licence en la matière. Et pour elle, participer à des concours de beauté était non seulement un rêve de petite fille mais également un désir de représenter son pays à l'international. Elle s'est lancée et a d'ailleurs remporté le titre de Miss Honduras à 21 ans.

Elle s'est ensuite préparée pour participer à des concours tels que Miss International Queen 2018, Miss Star International 2019, Miss T World 2022 et Miss/Mrs Universe TS 2023. Pour elle, il est important de montrer la voie et de prouver que les personnes transgenres sont comme toutes les autres et peuvent réussir dans tout ce qu'elles entreprennent dans la vie. Elle est d'ailleurs la première femme transgenre à posséder la franchise Miss Grand Honduras et à être directrice nationale du concours de beauté éponyme pour les personnes cisgenres.

Complicité immédiate

Elle et Karla Michelle Delprado-Aldama se sont rencontrées à Miss Star International 2019 à Barcelone et elles se sont immédiatement entendues. «From there, we became queen sisters and we have had the pleasure to participate in two other pageants, Miss TWorld 2022 in Italy and Miss/Mrs Universe in India.»

Comme elle travaille sur les vols long-courriers de Norse Atlantic Airways et qu'elle était en Italie, elle en a profité pour venir rendre visite à sa «soeur» mauricienne. Durant quatre petits jours, en sus de profiter des joies de la plage et de lui faire visiter les principales attractions de Maurice, Karla Michelle Delgado-Aldama l'a aussi entraînée en boîte de nuit et tous les regards étaient braqués sur ces deux reines de beauté.

Le message qu'Amélia Vega D'Sanchez veut adresser aux lecteurs est que les personnes transgenres font partie de la société, et méritent autant d'acceptation et de respect que les personnes cisgenres. «We are smart people and beautiful inside and out just like anyone else.»