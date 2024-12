Maroc: IPO de CMGP Group - L' opération souscrite 37 fois par 33.771 investisseurs (M. Senhaji)

Casablanca — L'introduction en Bourse (IPO) du groupe CMGP (Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage) a été souscrite 37 fois par 33.771 souscripteurs, a annoncé, lundi à Casablanca, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.

"Cette opération d'un montant de 1,1 milliard de dirhams (MMDH) a connu une demande enregistrée de 40,69 MMDH, soit la troisième plus grande introduction de l'histoire de la Bourse de Casablanca", a précisé M. Senhaji lors de la cérémonie de première cotation du Groupe.

Le montant global souscrit à l'issue de cette opération (40,69 MMDH) correspond à plus de 203 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,7%, a-t-il détaillé, notant que cette opération va permettre à CMGP Group d'accélérer son développement et contribuer aux stratégies nationales d'économie d'eau et de sécurité alimentaire.

Les investisseurs institutionnels marocains représentent 92,83% contre 7,17% pour les investisseurs étrangers. Les personnes morales ayant souscrit à l'IPO sont principalement de nationalité marocaine (99,99%) et les étrangers représentent 0,01%, alors que 98,72% des personnes physiques sont marocaines et 1,28% étrangères.

Au détail des personnes physiques, les mineurs représentent 25% du nombre de souscripteurs, la tranche d'âge 18 à 24 ans représente 5%, le tranche 25-35 ans détient une part de 15%, celle des personnes âgées entre 35 et 60 ans 42%, tandis que les seniors s'accaparent une part de 13%.

Par région, les 20.042 investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 74,7% des actions, tandis que les 5.010 souscripteurs de Rabat-Salé-Kénitra, 3.046 de Fès-Meknès et 1.112 de Souss-Massa se sont accaparés respectivement 12,2%, 3,99% et 2,66% des actions.

"CMGP Group, avec une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dirhams, occupe désormais la 34ème place parmi les 70 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. À la clôture des échanges vendredi, l'entreprise a franchi une étape importante en rejoignant le Groupe 1, un groupe réservé aux sociétés les plus importantes du marché", a fait valoir M. Senhaji.

Il a par ailleurs, souligné l'importance de cette avancée pour l'industrie agricole, secteur clé pour l'économie nationale, soulignant que cette opération démontre la capacité de la Bourse de Casablanca à financer l'économie nationale, accompagner les entreprises marocaine à la recherche de relais de croissance et relever les défis économiques du nouveau modèle de développement (NMD).

Pour sa part, le président directeur général de CMGP Group, Youssef Moamah, a fait savoir que cette opération marque un tournant décisif dans l'évolution de CMGP Group, qui se positionne désormais sur le marché financier, symbolisant la réussite collective de ses équipes et la confiance instaurée avec ses partenaires, investisseurs et collaborateurs.

"Alors que l'agriculture reste parfois méconnue, l'IPO du groupe révèle un potentiel d'investissement considérable et offre une visibilité accrue sur un marché à la fois stratégique et durable", a-t-il dit.

Selon M. Moamah, cette cotation n'est pas simplement un passage en bourse, mais un marqueur de la volonté de CMGP Group de se diversifier, d'industrialiser davantage ses opérations, et de se renforcer pour offrir un modèle plus résilient et plus respectueux de l'environnement.

La valeur est cotée en continu à partir de ce lundi, sous le libellé "CMGP Group" et le code ISIN MA0000012718.