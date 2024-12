Maroc: Guelmim - Ouverture du 7ème festival international 'Ombres de l'arganier'

Guelmim — La 7ème édition du festival international "Ombres de l'arganier" s'est ouverte vendredi dans la commune de Timoulay (province de Guelmim) sous le signe "L'arganier, source du développement durable et symbole de résilience au changement climatique".

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui s'est déroulée en présence du wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, a été marquée par l'inauguration d'une exposition de produits agricoles et de l'artisanat.

Des dizaines de coopératives représentant les provinces de Guelmim, Sidi Ifni, Assa-Zag et Tan-Tan et d'autres régions du Royaume, notamment Souss-Massa, Draa-Tafilalet et Fès-Meknès, y exposent leurs produits, dont le miel, l'huile d'argan, Amlou, le couscous, les plantes médicinales et aromatiques et les produits de l'artisanat (bijoux traditionnels, tapis, maroquinerie et habits du Sahara).

Ce festival, organisé par l'association Ombres de l'arganier pour le développement et la solidarité humaine jusqu'au 14 décembre, connaîtra la signature d'œuvres littéraires et l'organisation de plusieurs spectacles et activités sportives.

Le président de cette association, Boubker Oungher a déclaré à la MAP que le festival vise à créer une dynamique économique, sociale et environnementale dans cette région, faire connaître son patrimoine local, valoriser l'arganier et soutenir les coopératives et les acteurs du secteur, soulignant que la programmation de cette édition est riche et diversifiée.

Les activités de cette manifestation se poursuivront avec l'organisation d'une journée d'étude sur « Les changements climatiques et le défi de la durabilité des arganiers », des spectacles artistiques animés par des troupes patrimoniales locales, ainsi qu'une soirée de poésie berbère et hassani. Le festival prendra fin par un colloque sur l'autonomisation économique des femmes et une journée d'étude sur le thème "Société civile et collectivités territoriales, quel partenariat pour la préservation de l'écosystème de l'arganier", ainsi que par une soirée artistique.