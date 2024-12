Maroc: AMMC - Un séminaire de sensibilisation sur la LBC/FT au profit des acteurs du marché des capitaux

Rabat — L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé, récemment à Rabat, un séminaire de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au profit des acteurs du marché des capitaux.

Tenu en partenariat avec l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) et la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU), ce séminaire a réuni les dirigeants et représentants des sociétés de bourse, des sociétés de gestion, des teneurs de comptes et des conseillers en investissement financier, indique l'AMMC dans un communiqué.

Dans son allocution d'ouverture, la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, a souligné l'importance de la mise en place d'un dispositif LBC/FT robuste et efficace pour contrecarrer les menaces de BC/FT, tout en rappelant la mobilisation importante des acteurs nationaux et des parties prenantes pendant le déroulement du processus de l'évaluation du dispositif national de LBC/FT.

Elle a, en outre, précisé que l'AMMC est déterminée, dans la continuité des efforts déployés, à jouer pleinement son rôle dans la protection de l'intégrité du marché des capitaux et la promotion d'une finance saine, transparente et durable. En matière de LBC/FT, il est essentiel de rester vigilant et de s'adapter en permanence à l'évolution des risques et des standards internationaux, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, le président de l'ANRF, Jawhar Nfissi, a réaffirmé l'importance d'une mobilisation permanente de l'ensemble des partenaires nationaux, rappelant que le prochain cycle d'évaluation mutuelle du Maroc par le Groupe d'Action Financière pour la Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) sera focalisé sur l'efficacité du dispositif national en matière de LBC/FT et le déploiement de l'approche basée sur les risques de BC/FT au niveau des différents segments du secteur financier.

Lors de cette rencontre, l'ANRF a exposé le cadre juridique encadrant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Maroc, en reflétant les principales évolutions réglementaires. L'Autorité a également présenté un bilan opérationnel de ses interactions avec les entités assujetties, mettant l'accent sur l'importance des déclarations de soupçon.

La présentation de la CNASNU a été consacrée, quant à elle, au cadre juridique, institutionnel et technique mis en place pour l'application des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en la matière, avec un focus sur les indicateurs clés relatifs à la réactivité des intervenants du marché des capitaux.

Cet événement a également permis à l'AMMC de partager avec les différents intervenants les résultats de la cartographie des risques de BC/FT 2024, relative au marché des capitaux. Cette cartographie met en évidence le positionnement des différentes activités, les exigences en matière de vigilance, ainsi que les bonnes pratiques à adopter.

Ce séminaire, le 6ème du genre, s'inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par l'AMMC en coordination avec l'ANRF, en vue de renforcer les dispositifs de vigilance et de veille interne des acteurs du marché des capitaux.

D'autres actions de formation et de sensibilisation seront programmées dans le cadre des préparatifs du 3ème cycle d'évaluation mutuelle par les experts du GAFIMOAN qui concernera le Maroc, dès 2026.

L'AMMC, régulateur du marché marocain des capitaux, assure la protection de l'épargne investie en instruments financiers et veille à la transparence et au bon fonctionnement du marché. Membre de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) depuis 1996, elle a signé en 2007 le Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) , faisant du Maroc le 44ème signataire et le 3e pays africain. Depuis février 2020, l'AMMC préside le Comité Régional Afrique Moyen-Orient (AMERC).